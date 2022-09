Confermato il roster di lancio completo di Street Fighter 6

Combattente di strada 6 verrà lanciato con 18 combattenti, ha detto oggi Capcom, in un video che rivela gli ultimi sette personaggi che compongono il roster di lancio dell’ammiraglia del picchiaduro.

Per la cronaca, i sette nomi che dovevano ancora essere confermati erano Manon, Marisa, Lily, JP, Dee Jay, Cammy e Zangief. Gli altri 11 erano stati precedentemente annunciati (quattro di loro giovedì), ma ricapitoliamo comunque: Luke, Jamie, Kimberly, Juri, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li e Dhalsim.

Quello è il nucleo di otto combattenti da Combattente di strada 2formazione originale di; i pilastri Cammy e Dee Jay; e volti freschi Juri (al debutto Super combattente di strada 4) e Luke (un combattente DLC apparso per la prima volta in Street Fighter 5: Edizione Campione). Gli altri sei (Jamie, JP, Kimberly, Lily, Manon e Marisa, che insieme suonano come il cast di un film diretto su DVD Salvato dalla campanella) sono tutti nuovi di zecca.

Ma aspettai fan di Street Fighter potrebbero dire, che dire di quella perdita a giugno? C’erano 22 nomi su di esso. Infatti. Ma l’annuncio di venerdì dal Tokyo Game Show 2022 non ha fatto menzione di Rashid, Ed, AKI o Akuma. Sono i primi quattro combattenti DLC? Nessuno può indovinare per ora.

Combattente di strada 6 non ha una data di rilascio specifica, ma è previsto per il 2023. Quando arriverà, sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X.