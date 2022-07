Confermata la data di uscita del DLC di Assassin’s Creed Valhalla per Forgotten Saga

Il nuovo DLC di Assassin’s Creed Valhalla verrà lanciato il mese prossimo come parte dell’espansione Forgotten Saga.

La notizia è stata condivisa oggi da Ubisoft, che ha rivelato che il nuovo contenuto DLC sarebbe stato abbinato a un nuovo aggiornamento per il gioco.

Ecco cosa sappiamo finora sul lancio della prossima settimana e cosa aspettarci da Assassin’s Creed Valhalla nell’agosto 2022.

Il DLC di Assassin’s Creed Valhalla arriverà nell’agosto 2022

Ubisoft ha confermato che la data di uscita del DLC Forgotten Saga Assassin’s Creed Valhalla è stata fissata per martedì 2 agosto 2022.

La Forgotten Saga farà parte di un aggiornamento più ampio, ma dovrebbe essere l’oggetto su cui i fan si concentreranno quando uscirà il mese prossimo.

Il nuovo DLC Valhalla aggiunge una nuova modalità di gioco ad AC in cui interpreti il ​​ruolo di Odino, mentre affronta una serie di sfide per superare l’inferno. La Forgotten Saga è descritta come un’esperienza ispirata al roguelike, quindi la rigiocabilità sarà fondamentale.

Ciò significherà combattere attraverso le quattro regioni di Niflheim e cercare di trovare il maggior numero possibile di nascondigli segreti. Trovare una posizione così segreta significherà sconfiggere un boss, ma ti fornirà anche un aggiornamento permanente per rendere più facile la tua prossima corsa.

Come ci si potrebbe aspettare, non avrai accesso all’equipaggiamento che hai sbloccato nel gioco principale, e ciò significa che dovrai esplorare le diverse aree della mappa per assicurarti di trovare tutti i mercanti segreti e sbloccare le migliori combo di equipaggiamento.

Ubisoft ha confermato che i set di equipaggiamento rimarranno bloccati, mentre le armi per ogni corsa saranno randomizzate. Ciò rende l’attrezzatura più importante da bloccare e, a causa della natura di ciascuna regione, dovrai prendere decisioni calcolate. Non ci sarà alcuna opzione per tornare indietro in Forgotten Saga, quindi i fan dovranno assicurarsi di fare le scelte giuste.

Ci saranno anche nuove missioni secondarie da sbloccare durante ogni corsa e una buona probabilità che i personaggi del tuo passato compaiano per affrontare Odino riguardo a ciò che è successo nel gioco finora.

Un messaggio di Ubisoft aggiunge: “DLC Forgotten Saga – Preparati ad affrontare la più grande sfida mai vista nella nostra nuovissima modalità di gioco gratuita, Assassin’s Creed Valhalla: Forgotten Saga. Immergiti in questa esperienza ispirata alla rogue-lite mentre Odino combatte contro Hel per superare un destino prematuro.

