Confermata la data di inizio del PTR della stagione 27 di Diablo 3

Blizzard ha annunciato che inizierà la fase di test della Stagione 27 di Diablo 3 questo mese utilizzando il PTR del gioco.

La buona notizia è che saranno aperti a tutti coloro che vogliono unirsi e hanno accesso al gioco su Battle Net.

Tutti gli altri dovranno aspettare che il prodotto finale sia pronto per il lancio, con la data di inizio della Stagione 27 di Diablo 3 non prevista a breve.

Blizzard ha confermato che la data di inizio del PTR della Stagione 27 di Diablo 3 è stata programmata per martedì 12 luglio 2022. Non è stato annunciato un orario prestabilito per quando sarà disponibile per il download dai server, ma il PTR viene solitamente aggiornato dopo le 10:00 PDT.

Poiché questo farà parte del periodo di test ufficiale per la stagione 27, ci saranno anche manutenzione periodica, interruzioni, hotfix o patch minori. La nuova build di Diablo 3 dovrebbe rimanere disponibile per oltre due settimane, anche se i test potrebbero essere estesi se necessario.

Va anche notato che mentre i test dovrebbero terminare la settimana del 28 luglio, ciò non significa che saranno seguiti rapidamente dal rilascio completo della Stagione 27 sui server live. Di solito c’è un lungo ritardo nel processo di patching e i fan potrebbero dover attendere altre sei settimane prima di poter provare il prodotto finale.

Per coloro che hanno intenzione di raggiungere il PTR la prossima settimana, Blizzard ha definito i suoi obiettivi per la fase di test della Stagione 27 di Diablo 3, con buff unici impostati per essere attivi per aiutarti nel tuo viaggio. Ciò includerà maggiori guadagni di esperienza e doppi rilasci di frammenti di sangue. I tester potranno anche acquistare nuovi equipaggiamenti per i test dal venditore speciale di PTR, Djank Mi’em, che scambierà Blood Shards con oggetti leggendari specifici per classe.

Un messaggio del team di Diablo 3 aggiunge: “Per garantire che i cambiamenti di classe più significativi ricevano un’ampia quantità di attenzione, ci piacerebbe che tu concentrassi i test e il feedback sulle modifiche al set per Crusader, Negromante, Mago e Mistico . Stiamo cercando di raccogliere feedback sui contenuti stagionali di Angelic Crucibles”.

In altre notizie, la perdita di nuovi giochi gratuiti per PS Plus di luglio include 7 titoli premium