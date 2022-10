Con chi è uscito Liam Hemsworth? Elenco fidanzate, Storia degli appuntamenti

Liam Hemsworthun attore di origine australiana noto per aver interpretato Gale Hawthorne nella sempre famosa serie di film “Hunger Games”, è una figura popolare e una famosa bomba tra le donne.

Sebbene Liam non sia famoso come suo fratello maggiore, Chris, che ha ottenuto la parte di “Thor” al suo posto, la notorietà e il talento di Liam come attore lo rendono un concorrente difficile. Anche se, come ha notato Liam, competono spesso come fratelli, la competizione è amichevole e il loro cameratismo competitivo li incoraggia a crescere sempre.

È nato il 13 gennaio 1990 a Melbourne, Victoria, Australia, figlio più giovane di Leonie e Craig Hemsworth e fratello di Chris e Luke. Ha trascorso la maggior parte della sua giovinezza a Melbourne e Phillip Island. Liam e i suoi fratelli hanno trascorso gran parte del loro tempo libero facendo surf, soprattutto dopo che la famiglia si è trasferita a Phillip Island.

Liam e suo fratello Chris sono andati negli Stati Uniti poco dopo il suo diciottesimo compleanno nel 2009, con l’obiettivo di intraprendere una carriera a Hollywood. Non ci volle molto per fare il nome della loro famiglia a Hollywood, diventando rapidamente famosi per le loro interpretazioni in film di successo.

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti alla televisione australiana prima di diventare una famosa star americana, arrivando in America con una carriera consolidata e tasche piene di potenziale, talento e, naturalmente, bell’aspetto.

Partecipava alle recite scolastiche al liceo perché ammirava la scelta professionale dei fratelli. Dopo aver ottenuto l’aiuto di un’agenzia, Liam ha partecipato alla sua prima audizione all’età di sedici anni, che ha segnato l’inizio della sua carriera. È anche apparso come guest star nella soap opera australiana “Home and Away” e nella serie drammatica “Le figlie di Mcleod‘ nel 2007.

Nel luglio 2007, Liam ha vinto il suo primo ruolo ricorrente nella serie seriale ‘Vicinato,’ che è durato fino al 2008. Liam è poi apparso come chitarrista nella band del protagonista nel musical per bambini ‘La principessa elefante.’

È anche apparso nella serie televisiva “Satisfaction”, nel film britannico “Triangle” e nel film di fantascienza del 2009 “Knowing”. Liam ha ottenuto un ruolo in “The Expandables” poco dopo essere arrivato negli Stati Uniti, ma il suo personaggio non è mai arrivato sul grande schermo, cosa che gli è costata l’opportunità di lavorare con numerosi attori affermati.

Dolore al liceo

Quando la famiglia Hemsworth si è trasferita, la coppia si è incontrata mentre frequentava la scuola a Phillip Island. Sfortunatamente, la loro storia d’amore ha attirato l’attenzione sfavorevole dei gossip, che hanno detto che Liam ha abbandonato Laura per uscire con la sua famosa ex moglie, Miley Cyrus.

Le affermazioni hanno attirato molta attenzione in Australia, con titoli che affermano che Laura ha accusato Miley di aver preso il suo ragazzo. Laura ha dichiarato in un’intervista esclusiva sulla loro relazione che Liam era più di un semplice fidanzato; lo considerava il suo migliore amico. Secondo Laura, Liam era l’uomo nuovo a scuola, ma nonostante questo era popolare e tutte le donne pensavano che fosse carino.

Tra i suoi post più famosi c’era quello in cui insisteva per sedersi con Liam e guardare film. Miley ha detto che si sono innamorati nonostante tutte le probabilità. Tuttavia, Laura è rimasta sconvolta dalla brusca fine della sua storia d’amore con Hemsworth, affermando su Facebook di aver trascorso la maggior parte del suo tempo singhiozzando e soffrendo di tristezza. Laura ha anche espresso il suo dolore per aver perso sia il ragazzo che pensava fosse il suo vero amore sia il suo più grande amico.

Una verità diversa

Sebbene i tabloid abbiano fatto molto del legame di Liam con Miley, così come l’infelicità di Laura, un altro pezzo di storia nella vita amorosa di Liam potrebbe mettere in dubbio l’intero scenario.

Un fatto separato riguardante l’attrice bambina Amanda Bynes suggerirebbe che Miley non è stata la prima donna a catturare l’attraente attore australiano.

Poco prima di iniziare la produzione di “The Last Song”, Liam sembrava conoscere l’attrice di “Hairspray” a Trousdale, un noto luogo di socializzazione di Hollywood.

Sebbene il loro comportamento civettuolo non abbia suscitato tanto scalpore nel 2009, persistevano voci secondo cui qualcosa di romantico, o per lo meno intimo, fosse accaduto tra Bynes e Hemsworth. I due sono stati avvistati a malapena tenendo le mani a posto, e ad un certo punto Liam ha persino scattato una foto provocatoria del suo appuntamento, sollevando domande sulle sue intenzioni con la foto.

All’epoca, i seguaci e i fan di Liam speravano persino che potesse riconnettersi con Amanda.

In ogni caso, le prove fotografiche dell’appuntamento di Amanda con Liam sono prove sufficienti per affermare con sicurezza che Miley potrebbe essere innocente per una volta.

Momenti audaci

Nonostante gli anni trascorsi insieme, la relazione tra Liam e Miley è stata tutt’altro che stabile e coerente, come molti dei suoi seguaci e fan devoti sanno bene. Dopo la notizia che Miley aveva rotto con Hemsworth dopo una notte selvaggia con una casa di bellezza bionda a una festa a Newport Beach, in California, Liam è stato visto flirtare con la star di “Mad Men”, January Jones nel 2013.

I due si sono incontrati a un afterparty dei Golden Globes e successivamente sono partiti insieme per visitare una festa in casa sconosciuta, dove le cose sono diventate sempre più violente tra loro, secondo i testimoni.

Liam e Jones si sono baciati appassionatamente in un passaggio abbandonato, secondo resoconti e speculazioni successivamente pubblicati sui tabloid. Tuttavia, i testimoni hanno riferito che gennaio è apparso ubriaco e negligente. Miley, con la quale all’epoca era fidanzato Liam, si scoprì in seguito devastata dalle storie trasmesse dai media. Sembrava essere l’unica volta che Jones e Hemsworth hanno trascorso insieme, dal momento che nessuno di loro ne ha parlato in seguito. A causa dell’assenza di prove sufficienti, il presunto collegamento di Liam con gennaio rimane solo una voce.

Con chi è uscito Liam Hemsworth in passato?

Come detto in precedenza, la prima storia d’amore famosa di Hemsworth è stata con Miley Cyrus, con la quale ha trascorso quasi nove anni. Dopo l’incontro sul set del film del 2010 The Last Song, le cose si sono mosse rapidamente per la coppia e si sono fidanzati nel 2012.

Hanno annullato il fidanzamento nel 2013, ma si sono riconnessi circa due anni dopo. Si sono sposati con una piccola cerimonia a Nashville nel dicembre 2018, ma Hemsworth ha chiesto il divorzio appena otto mesi dopo. Hemsworth è stato fotografato mentre baciava l’attore di Baby Driver Eliza Gonzalez il giorno dopo che la sua rottura con Cyrus era pubblica. Gonzalez ha risposto prontamente quando gli è stato chiesto del collegamento, dicendo alla rivista Latina: “È qualcosa di cui non discuterei mai. Ciò che conta davvero è che mi concentri sul mio compito”.

Questo ci porta al più recente interesse amoroso di Hemsworth, Gabriella Brooks.La coppia ha tenuto la loro storia d’amore fuori dai riflettori, tuttavia occasionalmente sono apparsi nei post sui social media dell’altro. “Amano le stesse cose e vivono allo stesso modo”, hanno detto, aggiungendo che la modella era “estremamente rilassata e persino storta”. A parte le brevi apparizioni nelle foto insieme, non si sapeva nulla della loro relazione. Tenendo presente questo, le recenti voci sulla divisione sono proprio questo: voci. Ci auguriamo che, qualunque sia lo stato attuale della loro relazione, siano entrambi felici.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!