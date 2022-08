Comici donne nere

L’attuale movimento locale e globale è diverso da qualsiasi cosa molte generazioni abbiano assistito nelle loro vite. Questo vale anche per la corrente momento potente per le donne nere. Stanno correndo in numero senza precedenti per il Congresso e, nel caso di Kamala Harris, per il Presidente degli Stati Uniti.

Stanno creando trame cinematografiche basate sulle loro esperienze personali e affrontando la disparità di potere che ha afflitto a lungo il mondo del cinema. Si! Ci piace vederlo! Inoltre, in determinate circostanze molto cruciali, ci fanno ridere così tanto che non possiamo fermarci. Ed è su questo che mi concentrerò oggi, perché chi non potrebbe usare un po’ di risate in questo momento? Esattamente.

Nicole Byer

Apprezziamo la scrittrice, cabarettista e attrice poiché non è nota per le commedie adatte alle famiglie. Parla audacemente dell’immagine corporea, del sesso e della cultura nera, intrecciando magnificamente le questioni. Sembra anche che stia facendo un milione di cose contemporaneamente, dalla registrazione di uno dei suoi numerosi podcast alla presentazione di Nailed It! su Netflix per scrivere un libro.

Wanda Sykes

Wanda Sykes è difficile da nominare in un elenco di divertenti Comice nere. All’età di 56 anni, Sykes è uno dei comici itineranti più famosi di oggi. Sykes è una cabarettista, attrice e scrittrice che ha recitato in sitcom e film oltre alla sua lunga carriera di cabarettista.

Puoi guardare il suo programma Netflix Not Normal per ascoltare le sue opinioni profonde ma divertenti su The Bachelor, l’attuale governo e il razzismo.

Maya Rodolfo

Maya Rudolph, figlia dell’iconica cantante Minnie Riperton, è riuscita a ritagliarsi una carriera come membro umoristico dell’ensemble Saturday Night Live. Il suo umorismo da sketch arriva al cuore delle questioni politiche mentre allo stesso tempo ti fa piangere e ridere. Degna di nota è anche la sua rappresentazione di Kamala Harris al Saturday Night Live.

Gina Yasher

Yashere, un comico britannico, fornisce commenti sociali sulla politica statunitense con una prospettiva da outsider e un occhio critico. Gina Yashere, Laughing to America, il suo speciale in piedi su Netflix del 2013, parla del “ragazzo apprendista” il presidente e ricorda al pubblico quanto fosse uno scherzo allora. I suoi precedenti speciali includono Skinny Bitch nel 2008 e la sua apparizione nella serie a fumetti The Stand-ups. Ha anche co-creato e prodotto esecutivamente la commedia della CBS Bob Hearts Abishola.

Tiffany Haddish

Tiffany Haddish è diventata un nome familiare grazie al suo ruolo da protagonista in Girls Trip. Il suo speciale Netflix, Black Mitzvah, che ha debuttato il giorno del suo 40° compleanno, spiega il suo lungo viaggio verso l’età adulta e la sua scoperta del suo lignaggio ebraico, oltre a cantare e ballare esilaranti.

Gelsomino Luv

Jasmine Luv è riconosciuta per i suoi video di sketch comici virali guidati da donne ed è stata nominata da VH1 come una delle migliori comiche nere nel settore dell’umorismo su Internet. È una straordinaria influencer dei social media da cui possiamo aspettarci solo cose più meravigliose.

Sommore

Somore, soprannominato il “diva della commedia”, presenta un commento schietto e divertente sulla lotta per l’uguaglianza di genere, il sesso e il denaro. È diventata famosa (e il nostro divertimento) come membro del tour Queens of Comedy, e in seguito ha recitato nei film Soul Plane e Friday After Next.

Il suo speciale Netflix 2015 The Reign Continues è un modo fantastico per rinfrescarti la memoria sul suo approccio umoristico.

Anne Kansiime

Kubiryaba, Kansiime Anne ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2007 mentre era ancora studentessa alla Makerere University. Ha lavorato come drammaturga con Theatre Factory, una compagnia teatrale che si è esibita all’Uganda National Theatre di Kampala, la capitale dell’Uganda.

Kansime si è poi unito ai Fun Factory, un gruppo che si esibisce ogni giovedì sera, dopo lo scioglimento dei Theatre Factory. Alcune delle loro routine sono state viste su Filo spinato di NTV Uganda, un programma televisivo che successivamente si è evoluto in U-Turn. Inoltre, Anne Kansiime ha co-ospitato lo show di NTV MiniBuzz con Brian Mulondo. I duetti erano tassisti che conducevano interviste casuali con i passeggeri.

Andi Osho

Osho ha iniziato la sua carriera nella produzione televisiva, incluso un lavoro come responsabile delle operazioni tecniche presso la start-up di Walt Disney Television International Where-It’s-At. Nel 2003, Osho ha iniziato ad apparire in piccoli ruoli in fiction televisive come EastEnders, Waking the Dead, Sea of ​​Souls e Doctors. A partire dal 2006, ha sperimentato la cabaret, esibendosi in discoteche mentre svolgeva un lavoro diurno per sbarcare il lunario.

Ha anche iniziato a recitare sul palco in opere teatrali tra cui Yellowman, Medea, Cigarettes, Coffee, Paranoia e Qabuka. Osho è nota soprattutto per le sue apparizioni nella commedia della BBC Radio 4 Ladies of Letters, nel dramma ospedaliero della BBC One Holby City e nella miniserie drammatica Breaking Hollywood: One Actor at a Time.

Tumi Morake

Tumi sarà affiancata sul palco di Laugh Mosadi da uno stuolo di voci appassionate in onore del mese delle donne, tra cui Angel Campey, Khanyisa Bunu, Lihle Msimang, Lindy Johnson, Nina Hastie e Tracey-Lee Oliver. Non mancano i contenuti, sia che si tratti di commentare le proprie idee o le proprie esperienze di vita quotidiana.

L’ampio portafoglio di Tumi Morake include conduttore radiofonico, presentatore, conduttore di programmi TV, autore, attore e regina della commedia: la sua capacità unica di offrire tutte le risate e i pugni appropriati è stata associata a ciò che i fan si aspettano da questo brillante, spiritoso, e comico divertente.

