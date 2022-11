Come visualizzare gli approfondimenti su un post o una bobina di Instagram

Gli influencer dei social media di Instagram hanno molti strumenti a loro disposizione per valutare ciò che i loro follower desiderano di più nei loro contenuti. Uno di questi strumenti è Insights, che ti consente di vedere quante volte un post è stato apprezzato, commentato, condiviso e salvato nella raccolta di post di Instagram delle persone. Per le bobine di Instagram, puoi anche vedere quante volte le persone le hanno visualizzate.

Come visualizzare gli approfondimenti su un post di Instagram

Per visualizzare gli approfondimenti su un post di Instagram, prima vai alla sezione dei post sul tuo profilo Instagram. Fare clic sull’icona che contiene nove piccole caselle all’interno di una casella più grande. Quindi, scorri fino a trovare il post in cui desideri visualizzare i suoi approfondimenti.

Fai clic sul post e guarda sotto l’immagine o la clip dove dice “Visualizza approfondimenti” in blu. Da lì, puoi vedere quanti account hai raggiunto, Mi piace, commenti, salvataggi e condivisioni.

Come visualizzare gli approfondimenti su una bobina di Instagram

Questa è praticamente la stessa procedura, tranne che con alcuni passaggi diversi. Inizia andando al tuo profilo. Vai alla sezione rulli, che è rappresentata da un’icona con un pulsante di riproduzione che si trova accanto all’icona dei post.

Scorri fino a trovare la bobina in cui desideri scoprire gli approfondimenti. Clicca sulla bobina e trova l’icona con i tre punti in una colonna verticale in basso a destra dello schermo. Verrà generato un elenco. La quarta opzione in basso è “Visualizza approfondimenti” accanto a un piccolo grafico a barre. Seleziona questa visualizzazione di tutte le statistiche di coinvolgimento del rullo.

Quali informazioni mostrano gli approfondimenti di Instagram?

Gli approfondimenti di Instagram mostrano ai creatori di contenuti preziose informazioni su come i loro post o le loro bobine si sono comportati sulla piattaforma dei social media. La visualizzazione di queste informazioni può aiutarti a valutare quanti dei tuoi follower stanno vedendo i tuoi contenuti. Puoi anche vedere quale tipo di post e quali argomenti di contenuto funzionano meglio per il tuo account.

Numero di riproduzioni (solo rulli)

Per le bobine di Instagram, ti mostrerà molte volte che è stato visto. Visualizzazioni multiple possono provenire da un solo account, soprattutto perché i rulli vengono riprodotti in un ciclo continuo finché qualcuno non scorre verso l’alto per visualizzare il rullo successivo o esce completamente dai rulli.

Piace

I Mi piace sono rappresentati da cuori su Instagram. Più Mi piace sui tuoi post o rulli significano che sono coinvolgenti per il tuo pubblico. Se i Mi piace sono troppo bassi, significa che devi trovare modi per rendere i tuoi contenuti più interessanti per coinvolgere ulteriormente il tuo pubblico.

Commenti

Il numero di commenti tiene traccia di quanti dei tuoi follower hanno lasciato una frase o un’emoji come reazione al tuo post o bobina. Il numero di commenti include anche quelli che lasci per rispondere ai tuoi follower sul post o sulla bobina.

Azioni

Quando le persone premono l’aeroplano di carta triangolare e inviano il loro post o bobina a qualcuno su Instagram o Facebook, questo conta sotto il numero condiviso. Più condivisioni significano che i tuoi contenuti erano così coinvolgenti che gli spettatori volevano condividerli anche con i loro amici!

Salva

I membri di Instagram possono salvare post e bobine per riferimenti futuri nelle loro raccolte. A seconda della tua nicchia, un seguace potrebbe voler ricordare le informazioni chiave del tuo post. Pertanto, lo salvano nella loro raccolta in modo che possano fare riferimento ad esso e non dimenticare queste preziose informazioni.

Copertura dell’account

La copertura dell’account è il numero di follower e non follower che hanno visualizzato la tua bobina o visto il tuo post almeno una volta. Molto probabilmente, più non follower avranno visualizzato i tuoi contenuti rispetto ai follower attuali a causa degli hashtag e di altri modi in cui sono stati esposti al contenuto.

Coinvolgimento (solo post)

Vedrai le statistiche di coinvolgimento solo per i post. Questo numero mostra quante persone hanno lasciato simili, salvato il post, commentato o condiviso con altri.

Impressioni (solo post)

Le impressioni sono anche un’altra statistica post-solo. Le impressioni sono le fonti di dove le persone che hanno visto il tuo post lo hanno trovato. La maggior parte trova il post dalla sezione Esplora visualizzando un raggruppamento casuale di post in base agli argomenti passati che hanno visualizzato. Altri potrebbero aver trovato il tuo post sfogliando diversi hashtag che hai incluso durante la pubblicazione dei tuoi contenuti. Diversi spettatori potrebbero averlo visto dalla sezione principale.

Come migliorare i post e le bobine futuri con informazioni approfondite

Migliora i tuoi post futuri vedendo quale tipo di contenuto ha ottenuto il maggior numero di Mi piace e interazioni. Crea contenuti come quel post di successo e prova a utilizzare hashtag uguali o simili per ottenere lo stesso coinvolgimento nei post futuri.

Diventa creativo e prova nuovi modi per fornire contenuti nella tua nicchia che non sono mai stati provati prima. Non sai mai come la tua creatività può rendere la giornata di uno spettatore.

Conclusione

In che modo hai utilizzato Instagram Insights per migliorare i tuoi post e le tue bobine come creatore di contenuti? Facci sapere i tuoi suggerimenti e trucchi nei commenti qui sotto!