Come vedere chi guarda il tuo Instagram? Esplora qui!

Molte persone possono vedere il tuo profilo Instagram ogni giorno se sei attivo sulla piattaforma. Potrebbero essere i tuoi follower o il pubblico in generale. Se hai impostato il tuo account Instagram su privato, il pubblico non sarà in grado di vedere i tuoi post. Se il tuo account Instagram non è impostato su privato, tuttavia, il pubblico potrà leggere i tuoi post.

Di conseguenza, potresti cercare di capire chi sono. In questo modo saprai chi ti sta perseguitando o mostra interesse per il tuo profilo. Questo articolo ti insegnerà se puoi vedere chi visualizza il tuo profilo Instagram, come vedere chi visualizza il tuo profilo Instagram e molto altro.

Come vedere chi guarda il tuo Instagram?

Per essere più specifici, non c’è un modo semplice per vedere chi sta vedendo il tuo feed di Instagram. Instagram non ha una funzione integrata che consenta agli utenti di vedere chi ha visualizzato il loro profilo e c’è un’ottima ragione per questo: la privacy degli utenti.

Instagram, che è di proprietà di Facebook, ha tutti i dati necessari per vedere chi ha visto il tuo profilo, ma non li condividerà con te poiché ciò potrebbe comportare un forte calo del coinvolgimento degli utenti sulla rete.

Perché potresti chiedere? Poiché una notevole quantità di utenti di Instagram trascorre il proprio tempo a controllare i profili di altre persone piuttosto che a caricare qualsiasi cosa per conto proprio, se Instagram espone i dati sul loro comportamento, c’è una buona probabilità che smettano di usare il programma, il che è ovviamente terribile per gli affari .

Anche se queste persone non interagiscono con altri utenti di Instagram, consumano comunque lo stesso numero di pubblicità di tutti gli altri e, se vengono richiamate per il loro comportamento, potrebbero interrompere completamente l’utilizzo della piattaforma.

App di terze parti per visualizzare chi ha visualizzato il tuo profilo Instagram

È possibile utilizzare un programma di terze parti per scoprire chi ha visualizzato il tuo profilo Instagram? Sì, ci sono numerose app disponibili sia sull’App Store che sul Google Play Store che affermano che puoi vedere chi controlla il tuo account Instagram e individuare i tuoi stalker Insta fornendo loro l’accesso al tuo account Instagram. Ma funzionano davvero? Certamente no.

Una delle app per iPhone che pretende di mostrare chi ha visualizzato il tuo profilo Instagram è SocialView per Instagram. Tuttavia, se leggi le recensioni sulla pagina dell’app, scoprirai che non funziona.

Profile+ è un’altra app che afferma di mostrarti chi ha visualizzato il tuo profilo Instagram. Tuttavia, anche questa app è inutilizzabile. In effetti, prova a farti pagare per sbloccare servizi come “chi ha visualizzato il mio profilo Instagram”, anche se non sono funzionanti. L’app mostra solo un elenco di utenti bloccati, che puoi comunque vedere sull’app ufficiale di Instagram.

Analizzatore di follower su Instagram

Follower Analyzer è un altro strumento che pretende di mostrarti chi visualizza il tuo profilo Instagram mentre, in realtà, non lo fa.

Queste app sembrano funzionare semplicemente visualizzando un elenco di nomi utente Instagram casuali che cambiano ogni volta che apri le app, dando agli utenti l’impressione che stiano facendo qualcosa. Ancora più importante, queste app rappresentano un notevole problema di privacy perché acquisiscono tutti i dati del tuo account non appena accedi con il tuo account Instagram e concedono loro l’accesso ai dati.

Inoltre, l’utilizzo di tali app può comportare il blocco del tuo account, quindi è meglio non fare affidamento su app di terze parti per vedere i tuoi stalker di Instagram.

Perché le app di terze parti non funzionano?

Il motivo più ovvio per cui queste app non funzionano è abbastanza semplice. La politica sui dati di Instagram afferma inequivocabilmente che condivide solo il nome utente, il nome utente e la biografia di Instagram, la foto del profilo e l’indirizzo e-mail con app di terze parti non controllate.

Inoltre, l’API Graph di Instagram, che ha debuttato all’inizio di quest’anno, è ancora più restrittiva della precedente piattaforma API di Instagram, il che significa che le app che non sono state certificate da Instagram per utilizzare l’API perdono completamente l’accesso ad essa. Quindi, ora che le app di terze parti non sono più un’opzione, come puoi scoprire chi ha visualizzato il tuo profilo Instagram?

Visualizzazione di chi visualizza il tuo profilo Instagram utilizzando le storie/punti salienti di Instagram

Sebbene Instagram non offra agli utenti la possibilità di vedere chi sta visualizzando i loro profili, offre agli utenti la possibilità di vedere chi ha visto le loro storie e i momenti salienti. Di conseguenza, puoi utilizzare lo strumento per vedere chi ha visualizzato di recente il tuo profilo.

Per utilizzare questa funzione per mostrare i tuoi stalker di Instagram, tocca semplicemente le icone dell’immagine del profilo nell’angolo in basso a sinistra delle tue storie Instagram più recenti. Verrà visualizzato un elenco di tutte le persone che hanno visualizzato la tua storia, comprese quelle che non ti seguono.

Questa funzione ti consente anche di nascondere tutti gli utenti con cui non desideri condividere le tue storie premendo il pulsante del menu a destra del nome dell’utente e selezionando l’opzione “Nascondi storia”, semplificando il blocco di qualsiasi stalker di Instagram tu potrebbe avere.

Da leggere: cause e soluzioni del codice di errore 39 di Disney Plus! Controlla ora!

Poiché le storie di Instagram scadono dopo 24 ore, devi rivedere l’elenco su base giornaliera (nel caso in cui carichi così spesso). Tuttavia, se desideri una panoramica a lungo termine di chi ha visitato il tuo profilo Instagram, puoi guardare lo stesso elenco nei tuoi In evidenza, che mostra anche un elenco di tutti gli utenti che hanno visitato il tuo profilo (a condizione che abbiano riprodotto gli In evidenza ).

Utilizzo degli account aziendali di Instagram per vedere chi visualizza il tuo profilo Instagram

Utilizzando un account aziendale Instagram, puoi anche verificare chi ha visualizzato il tuo profilo Instagram. Avere un account aziendale Instagram ti consentirà di accedere a informazioni critiche su chi sta visualizzando il tuo profilo Instagram, ma c’è un prezzo.

Con un account business, avrai accesso a informazioni utili sulle persone che visitano il tuo profilo, come la loro posizione, fascia di età, sesso e tempo in cui sono online. Tuttavia, gli approfondimenti non visualizzeranno i nomi di tutti i singoli utenti che hanno visualizzato il tuo profilo.

Se questo è il tipo di informazioni che stai cercando, puoi trasformare rapidamente il tuo account Instagram personale in uno aziendale. Per farlo, vai alle Impostazioni di Instagram e seleziona l’opzione “Passa al profilo dell’attività”, quindi collega il tuo account Instagram a una Pagina Facebook che gestisci.

Deve leggere: come sapere se qualcuno non ti ha aggiunto su Snapchat? Ecco i consigli!

Instagram ti offrirà quindi di selezionare quali informazioni di contatto desideri estrarre dal tuo profilo Facebook, poiché gli account aziendali di Instagram richiedono che gli utenti abbiano almeno un’informazione di contatto. Il tuo nuovo account aziendale Instagram è ora operativo. Vale la pena ricordare che Instagram Insights non raccoglie dati precedenti e inizia a raccogliere dati solo dopo la creazione dell’account aziendale Instagram.

Conclusione

È utile sapere chi ha visualizzato/visitato il tuo profilo Instagram perché potresti voler sapere chi sono i tuoi stalker. Instagram, purtroppo, non offre una funzionalità che ti permetta di vedere chi ha visualizzato il tuo profilo. Tuttavia, puoi pubblicare una storia e controllare chi l’ha letta.

Devi, tuttavia, assicurarti che il tuo profilo Instagram sia pubblico. In questo modo saprai chi ha visto la tua storia ma non ti sta seguendo. I tuoi stalker sono persone che vedono spesso le tue storie ma non ti seguono. In genere si trovano nella parte inferiore degli spettatori della tua storia. In alternativa, puoi caricare una foto o un video e vedere chi ha apprezzato o visualizzato.