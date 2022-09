Come utilizzare un operatore Or in Python con esempi?

Python ha tre operatori booleani: and, or, and not. Puoi usarli per testare le situazioni e determinare quale percorso di esecuzione prenderanno i tuoi programmi. Imparerai a conoscere Python o gli operatori e come usarli, in questo articolo.

Operatori booleani di Python

Python contiene tre operatori booleani scritti in un inglese semplice:

Questi operatori uniscono le espressioni booleane (così come gli oggetti) per formare espressioni booleane composte.

Poiché gli operatori booleani Python accettano sempre due espressioni booleane o due oggetti o una combinazione dei due, sono classificati come operatori binari.

In questo articolo imparerai a conoscere Python o l’operatore, che implementa l’operazione logica OR in Python. Scoprirai come funziona e come applicarlo.

OR Operatore in Python

L’operatore Python OR accetta almeno due espressioni booleane e restituisce True se una di esse è True. Restituisce False se tutte le espressioni sono false.

Diagramma di flusso dell’operatore Python OR

Tabella della verità per Python OR Operator

Espressione 1

Espressione 2 Risultato

Vero

Vero

Vero

Vero

Falso

Vero

Falso

Vero

Vero

Falso Falso

Falso

Utilizzo dell’operatore OR in Python con un’espressione booleana

Se una delle espressioni booleane fornite è True, l’operatore Python OR restituisce True.

Esempio: O Operatore con Espressione Booleana

bool1 = 2>3

bool2 = 2<3

print(‘bool1:’, bool1)

print(‘bool2:’, bool2)

# o operatore

O = bool1 o bool2

print(“Operatore OR:”, OR)

Produzione

bool1: False bool2: Vero Operatore OR: Vero

Utilizzando l’operatore OR in Python in if

Nell’istruzione if, possiamo utilizzare l’operatore OR. Può essere utilizzato quando desideriamo eseguire il blocco if se una qualsiasi delle condizioni diventa True.

Esempio: O Operatore con l’istruzione if

# o operatore con if

def divertimento(a):

se a >= 5 o a <= 15:

print(‘a si trova tra 5 e 15’)

altro:

print(‘a è minore di 5 o maggiore di 15’)

# codice del conducente

divertimento(10)

divertimento(20)

divertimento(5)

Produzione

a è compreso tra 5 e 15 a è compreso tra 5 e 15 a è compreso tra 5 e 15

Possiamo vedere dall’output che il codice per l’istruzione if viene sempre eseguito. Poiché una delle espressioni booleane sarà sempre True per qualsiasi valore di un blocco else non verrà mai eseguito.

Cortocircuito Python OR Operatore

L’operatore Python Or valuta sempre l’istruzione finché non trova un True e, una volta che ciò accade, il resto dell’espressione viene ignorato. Considera il seguente esempio per farti un’idea migliore.

Esempio: cortocircuito in Python OR Operator

# cortocircuito in Python o operatore

def vero():

print(“Dentro vero”)

restituisce Vero

def false():

print(“Dentro falso”)

restituire Falso

case1 = vero() o falso()

print(“Caso 1”)

stampa(caso1)

Stampa()

case2 = true() o true()

print(“Caso 2”)

stampa (caso2)

Stampa()

case3 = false() o false()

print(“Caso 3”)

stampa(caso3)

Stampa()

case4 = false() o true()

print(“Caso 4”)

stampa(caso4)

Produzione

Dentro Vero Caso 1 Vero Dentro Vero Caso 2 Vero Dentro Falso Dentro Falso Caso 3 Falso Dentro Falso Dentro Vero Caso 4 Vero

Possiamo vedere dall’esempio precedente che viene utilizzata la valutazione di cortocircuito o pigro. I casi 1 e 2 non valutano la seconda espressione poiché la prima espressione restituisce True, tuttavia, i casi 3 e 4 valutano la seconda espressione perché la prima espressione non restituisce True.

Conclusione

Abbiamo insegnato come utilizzare Python o l’operatore logico con espressione booleana, python in if e cortocircuito con esempi ben spiegati in questo corso Python Examples.

Domande frequenti

In Python, come controlli o condizioni?

In Python, un’istruzione condizionale if-else viene utilizzata quando uno scenario porta a due condizioni, una delle quali deve essere vera.

In Python, cosa sono o $ e?

E $ o (insieme a not) sono operatori logici in Python. Entrambi richiedono due operandi che possono essere veri o falsi. Solo se entrambi gli operandi sono True lo fa e operatore restituisce Vero.

In Python, qual è la differenza tra () e []?

() rappresenta una tupla: un insieme immutabile di valori, tipicamente (ma non sempre) di tipi diversi. [] contiene un elenco: una raccolta modificabile di valori che di solito (ma non sempre) sono dello stesso tipo.