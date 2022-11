Come stanno giocando le persone in questo momento

Dio della guerra Ragnarok non esce ufficialmente per un’altra settimana, ma alcuni sono riusciti a ottenere l’accesso anticipato e stanno giocando al più recente Vai W proprio adesso.

L’imminente Dio della guerra Ragnarok è incredibilmente eccitante per milioni di giocatori. Il ritorno di Kratos per PS4 dal 2018 ha venduto 23 milioni di unità su PlayStation e PC, sebbene il sequel non abbia avuto conferma di una futura versione per PC al momento della scrittura.

Anche se speriamo che arrivi su PC in futuro, gli utenti PlayStation potranno iniziare a giocare in una settimana con pochi che hanno accesso al gioco in questo momento.

Come ottenere l’accesso anticipato a God of War Ragnarok

L’unico modo in cui le persone hanno accesso anticipato Dio della guerra Ragnarok è tramite un rivenditore che vende copie prima del giorno del lancio.

Il rivenditore non è stato nominato, ma il game director per il ritorno di Kratos nel 2018, Cory Barlog, ha espresso il suo sgomento per la situazione. Inoltre, Sony Santa Monica ha pubblicato un messaggio su Twitter affermando di essere a conoscenza di fughe di notizie che si stanno diffondendo su Internet grazie alla rottura della data della strada.

Lontano dai rivenditori che infrangono la data di strada, l’unico altro modo per ottenere l’accesso anticipato Dio della guerra Ragnarok è attraverso l’utilizzo del trucco del tempo di rilascio della Nuova Zelanda. L’imminente Vai W ha un lancio locale di mezzanotte simile a qualsiasi altra esclusiva Sony, il che significa che il trucco del rilascio in Nuova Zelanda consentirebbe ai giocatori negli Stati Uniti e nel Regno Unito di giocare l’8 novembre anziché il 9.

Tuttavia, a differenza di Xbox, dove il trucco neozelandese è semplice, non è mai consigliato su PlayStation. Questo perché dovresti creare un profilo NZ separato e dovresti pagare di più per acquistare carte regalo da PC Game Supply.

Bonus per la prenotazione di GoW

I bonus pre-ordine per qualsiasi edizione di Dio della guerra Ragnarok sono i seguenti (tramite negozio PSN):

Armatura da neve risorta di Kratos

Tunica da neve Atreus Risen (cosmetico)

L’edizione Standard costa £ 59,99 su PS4 e £ 69,99 su PS5. Esiste un’edizione Deluxe che costa £ 79,99 e viene fornita con il gioco per PS4 e PS5, oltre a quanto segue:

Armatura di Darkdale

Abbigliamento Darkdale (cosmetico)

Impugnatura dell’ascia di Darkdale

Manici di Darkdale Blades

Libro d’arte digitale di Dark Horse

Colonna sonora digitale ufficiale

Set avatar PSN per PS4/PS5

