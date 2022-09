Il nuovo Wo Long: dinastia caduta La demo è ora disponibile sulle console di nuova generazione e c’è una coda di giocatori che cercano di entrare e provarla.

La buona notizia è che la nuova esperienza è disponibile su Xbox Series e PS5, che non è un’esclusiva di una sola piattaforma.

L’unico aspetto negativo è che la nuova demo di Wo Long sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato, il che significa che non vorrai aspettare troppo a lungo per scaricare e iniziare a giocare.

Come scaricare Wo Long: Demo di Fallen Dynasty

Il Team di sviluppatori Ninja ha semplificato il download della demo di Wo Long: Fallen Dynasty su PS5 e Xbox Series X oggi. Impiegherà circa 25 GB, a seconda della piattaforma scelta, e sarà disponibile per giocare fino al 25 settembre 2022.

I fan che cercano qualcosa di nuovo con cui giocare possono trovarlo cercando il suo nome sul PlayStation Store o sull’Xbox Store sul dispositivo scelto. Va notato che nessuna demo è stata rilasciata sulla piattaforma PC e non si sa se questo cambierà in futuro.

Per coloro che completeranno la demo, riceveranno l’oggetto speciale “Casco del drago accovacciato” che può essere equipaggiato nel gioco finale, il cui lancio è previsto per il 2023.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ecco alcuni semplici suggerimenti per iniziare subito la tua esperienza con la demo di Wo Long: Fallen Dynasty. Demo disponibile ora su Xbox Series S|X e PlayStation 5Completa la demo per ricevere l’oggetto speciale “Casco del drago accovacciato” per il gioco finale #WoLongFallenDynasty. Il periodo di prova termina il 25 settembre! pic.twitter.com/THfkQAN5OT — Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) 16 settembre 2022

I giocatori possono anche compilare un questionario al termine del periodo demo e proporsi per vincere una maglietta gratuita come parte di una nuova competizione su Twitter. Un messaggio del Team Ninja spiega:

“Entra inviando un video di gioco di 30 secondi di Wo Long: Fallen Dynasty. Pubblica un breve video clip della tua battaglia più intensa in Wo Long: Fallen Dynasty per avere la possibilità di vincere una maglietta originale.

“Un sondaggio sarà inoltre reso disponibile tramite la demo al fine di raccogliere feedback dei giocatori e aiutare nell’ulteriore sviluppo del gioco. Coloro che parteciperanno al sondaggio riceveranno uno sfondo originale”.

È stato confermato che le reti saranno necessarie se prevedi di giocare online, con connessioni di base necessarie per scaricarlo dai negozi di console.

