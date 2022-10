Come sarà la storia di New Tales From the Borderlands come gli “scacchi 4D”

Per ascoltare Lin Joyce, lo scrittore capo dell’imminente Gearbox Software Nuovi racconti dalle terre di confine, spiegalo, il lavoro che i giocatori faranno con i suoi personaggi è “come una specie di scacchi 4D”, applicato solo al gioco di ruolo narrativo.

Ciò significa che i giocatori abiteranno i personaggi di tre personaggi, prendendo decisioni e reazioni che i giocatori ritengono appropriate per loro. Quindi, saranno anche incaricati reagire a queste decisioni che hanno preso quando sono al comando di un altro membro di questo trio di protagonisti.

Quelle reazioni non sono “buone” o “cattive” in sé e per sé; Joyce afferma che qualsiasi errore grave, in cui un giocatore prende la decisione sbagliata, è limitato ad alcuni eventi rapidi in altre parti del gioco. Per il dialogo, che include la lettura del linguaggio del corpo e delle espressioni facciali dall’acquisizione completa della performance, i giocatori possono diramare la loro narrazione con un richiamo istintivo per ciò che farebbero in quel momento, oppure possono provare a mettere insieme una relazione multi-personaggio che richiede tenendo conto delle cose che hanno fatto e detto prima.

“Quindi, quello che potrei pensare che farei come Anu,” – uno dei nuovi eroi, spiegò Joyce – “potrebbe essere fedele ad Anu, ma potrebbe far impazzire Octavio. Poi, interpreterò anche Octavio”.

Octavio è la controparte cinica e scaltra di sua sorella altruista. “Allora, come risponderò ora a queste cose nei panni di Octavio?” ha detto Joyce. “C’è molta interazione lì, e dipende anche da te. Sostieni – tipo, stai nutrendo il gruppo o no? Quindi ci sono ancora un sacco di scacchi 4D in corso”. Per essere chiari, il giocatore non ha il controllo del cambio di personaggio. Potrebbe essere fatto momento per momento (anziché da capitolo a capitolo), ma il gioco è al comando lì.

Un rendering concettuale di L1OU13, un robot assassino che i giocatori incontreranno durante Nuovi racconti dalle terre di confine. Immagine: software Gearbox/giochi 2K

Nuovi racconti dalle terre di confine viene lanciato in quello che potrebbe essere un anno cruciale per il franchise in generale. La serie sparatutto di Gearbox Software è già stata adattata in modo ben accolto I paesi delle meraviglie di Tiny Tinalanciato a fine marzo e che ha funzionato così bene che il capo di Gearbox Randy Pitchford ha detto agli investitori (della società madre Embracer Group) che lo studio “chiaramente” lo considera un “nuovo franchise a sé stante”.

La porta è aperta, si presume, per Nuovi racconti dalle terre di confine‘ approccio al design guidato dalla narrativa e alla narrazione aperta per renderlo più di uno spin-off. Gearbox, sebbene abbia concesso in licenza l’universo e i personaggi di Borderlands, ha preso il Racconti dalle terre di confine IP tornato dallo sviluppatore originale Telltale Games quando quello studio ha chiuso i battenti nel 2018.

Joyce, un dottorato di ricerca nei sistemi narrativi interattivi (con lauree subordinate in inglese), è stato portato a bordo di Gearbox nel 2020 e ora ne è il capo scrittore. Gearbox, ha detto, voleva estendere l’esperienza di base che ha creato Racconti dalle terre di confine successo, allentandolo anche da quello che era stato un motore rigido con punti di interazione limitati. Non commettere errori, la storia era il lavoro uno.

Uno storyboard dallo sviluppo di Gearbox Software Nuovi racconti dalle terre di confine. (Clicca per espandere per vedere più in dettaglio.) Mostra i risultati ramificati di una decisione all’interno della storia, alcuni con stati di grave fallimento. Immagine: software Gearbox/giochi 2K

“La direttiva era Ehi, ora abbiamo questo IP; possiamo fare qualcosa al riguardo?” ha detto Joyce. “Da parte mia, guardiamo solo a cosa potremmo fare per renderlo, tipo, una versione 2.0 del vecchio gioco Telltale.” Ciò includeva la costruzione Nuovi racconti dalle terre di confine in Unreal Engine 4, al contrario di una configurazione point-and-click più personalizzata. Comprendeva la performance capture, che ha permesso a Joyce di scrivere con un po’ più di sfumature e meno esposizione, certamente senza i richiami testuali di Racconti dalle terre di confine che ha ricordato ai giocatori che avevano detto qualcosa che probabilmente un NPC avrebbe ricordato.

“Abbiamo avuto molte conversazioni in cui abbiamo esaminato, filosoficamente, come anche se questi sono gli stessi strumenti, come li stiamo usando in modo diverso?” ha detto Joyce. “Quindi, non tutti i QTE sono ciò che chiameremmo un hard fail; c’è un’opportunità per la storia di continuare lì. Chiamiamo quei fallimenti morbidi. Non è qualcosa che abbiamo davvero visto prima. Ci sono altre cose in cui ti presentiamo una scelta, o la possibilità di un’azione, e potresti non voler intraprendere quell’azione. L’azione giusta potrebbe essere l’inazione”.

Nuovi racconti dalle terre di confine avrà anche altri elementi interattivi per approfondire l’esperienza di gioco, quindi i giocatori non si limitano a partecipare a un talk-fest o a una caccia al tesoro per alcuni dettagli sullo schermo, due aree in cui i giochi Telltale, nonostante tutto il loro plauso, spesso si rompono. Pierre-Luc Foisy, Nuovi racconti‘ lead designer del gameplay, ha detto che i tre protagonisti, Anu, Octavio e il loro amico Fran, hanno tutti dispositivi che dovrebbero mettere in risalto la loro personalità. Fran gestisce una “sedia volante piena di gadget”; Octavio ha uno smartwatch, per esempio; Il computer indossabile di Anu è un set di occhiali tecnologici.

Foisy ha detto che si fonderà con la scrittura e la recitazione per dare ai giocatori un suggerimento sul fatto che abbiano fatto la scelta giusta o una scelta che renderà le cose più difficili per se stessi. “Sarà meno robotica e più emozione umana, quindi puoi capire, OK, ecco, se faccio questo QTE — non si sente nel carattere. Non sembra la scelta giusta”, ha detto Foisy.

Questo schizzo concettuale di un ambiente fognario fa riferimento alla scena di fuga dagli storyboard sopra. Immagine: software Gearbox/giochi 2K

Nuovi racconti dalle terre di confine si distinguerà anche dalla serie principale perché non è ambientato in un mondo post-apocalittico, sfruttato dalle risorse, o navi orbitanti che sfruttano. È su Promethea, dove la compagnia di armi Maliwan ha invaso nel 2019 Terre di confine 3. Joyce ha detto che Promethea è stata scelta all’inizio della stesura della storia come ambientazione Nuovi raccontie la decisione di utilizzare tre protagonisti giocabili è stata presa per dare ai giocatori un quadro più completo di un’ambientazione più complessa.

“Sebbene condividano un obiettivo, non condividono le stesse forze motivanti o personalità”, ha detto Joyce. “Quindi ciò significava che avremmo potuto giocare di più con le loro dinamiche di gruppo, e le dinamiche di gruppo sono piuttosto centrali in questa storia e nel modo in cui si sviluppa”.

Nuovi racconti dalle terre di confine verrà lanciato il 21 ottobre su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.