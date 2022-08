Come riscattare i codici ToF di Tower of Fantasy Discord Nitro Pack

Il nuovo Tower of Fantasy Discord Nitro Codes è solo l’ultimo omaggio offerto da Hotta Game Studio dopo il lancio di successo del loro nuovo gioco di ruolo d’azione free-to-play.

Il clamore ha circondato il lancio di ToF dall’inizio del 2022 e ora che può essere giocato su Android, iOS e PC, ci sono molti giocatori che cercano di ottenere un buon vantaggio.

Ecco tutto ciò che devi sapere sugli ultimi codici Tower of Fantast e su come richiedere il nuovo pacchetto regalo Discord Nitro.

Torre della Fantasia | La pre-registrazione è ora attiva BridTV 11048 Torre della Fantasia | La pre-registrazione è ora attiva 1071239 1071239 centro 13872

Come richiedere il pacchetto Nitro Tower of Fantasy Disord

Per richiedere il pacchetto regalo Tower of Fantasy Discord Nitro gratuito, dovrai riscattare un codice e questo processo dipenderà dal fatto che tu sia un cliente esistente. Se questo è il tuo caso, puoi richiedere quest’ultimo affare tramite il tuo account Nitro andando alle impostazioni dell’utente, selezionando l’opzione dell’inventario dei regali dalla fatturazione e quindi scegliendo il pacchetto avatar Nitro Tower of Fantasy.

Seguendo questo processo, riceverai un codice Tower of Fantasy, che potrai riscattare all’interno del gioco Tower of Fantasy. Potrebbe essere necessario raggiungere un certo punto del gioco per completare questo processo, quindi assicurati di essere al di sopra del livello 6 e di aver completato il tutorial.

Un messaggio di Discord spiega: “Gli abbonati a Discord Nitro x Tower of Fantasy Nitro possono richiedere una maschera per gli occhi bianchi, cinque frammenti di reliquia SR e 8.888 d’oro per dare loro un vantaggio nell’esplorazione del MMORPG open-world. Controlla il tuo inventario dei regali e segui il link di accesso per utilizzare il tuo codice prima del 9 novembre.

Se non sei un utente Discord Nitro esistente e non hai mai avuto un abbonamento, ti verrà offerto un bonus gratuito di un mese per il servizio giocando a Tower of Fantasy.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Pacchetto regalo speciale Tower of Fantasy x Discord 🎁 Inizia a giocare a #TowerofFantasy e ricevi 1 mese gratuito di Discord Nitro! Tutti gli abbonati Nitro possono anche richiedere uno speciale pacchetto avatar ToF nell’inventario dei regali Discord! 🥳 Non perdere questa offerta speciale! ⏳ pic.twitter.com/chgKeIbwR0 — Torre della fantasia (@ToF_EN_Official) 12 agosto 2022

Visualizza Tweet

Come riscattare i codici regalo Tower Of Fantasy

Per riscattare i codici di Tower of Fantasy, devi completare il tutorial del gioco, che sbloccherà un nuovo set di opzioni nella parte in alto a destra dello schermo. Ciò include la nuova sezione Premi regalo. Seleziona la casella accanto all’icona del Negozio, quindi fai clic sulla scheda Ricompense nella parte inferiore dello schermo. In questo modo avrai un’altra serie di opzioni e dovresti fare clic sul pulsante di scambio nella parte inferiore del menu.

In questo modo è possibile selezionare l’opzione Riscatta il codice della Torre della Fantasia, inserire il codice di tua scelta e quindi confermare la selezione. Seguendo questo processo dovrebbe essere possibile riscattare tutti gli attuali codici regalo di agosto disponibili.

Ed ecco alcuni dei più recenti Codici di Tower of Fantasy resi disponibili per Redeem:

ILOVETOF

TOF666

TOF888

TOF0811TOF

In altre notizie, la data di rilascio di Genshin Impact 3.0 e i personaggi dei banner confermati