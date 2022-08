Come riscattare i codici regalo Tower Of Fantasy (agosto 2022)

Nuovi codici regalo Tower Of Fantasy sono disponibili da riscattare per coloro che hanno la fortuna di trovare spazio sul server e iniziare le loro avventure.

C’è un processo coinvolto nell’afferrare il nuovo bottino e gli omaggi disponibili su Android, iOS e PC.

Ma anche se all’inizio potrebbe rivelarsi un po’ complicato, non passerà molto tempo prima che tu riscatti nuovi codici della Torre della Fantasia ogni settimana.

Torre della Fantasia | La pre-registrazione è ora attiva BridTV 11048 Torre della Fantasia | La pre-registrazione è ora attiva 1071239 1071239 centro 13872

Come riscattare i codici regalo Tower Of Fantasy

Per riscattare i codici di Tower of Fantasy, devi prima seguire alcuni passaggi che includono il completamento del tutorial del gioco. Questo è in realtà piuttosto carnoso e non saprai che è davvero finito fino a quando non vedrai apparire una nuova serie di opzioni sullo schermo. Questi di solito hanno pulsanti rossi accanto a loro, rendendoli più facili da vedere all’inizio.

Dopo aver terminato questa parte del gioco, scoprirai che ora puoi accedere al pulsante Regalo in alto a destra dello schermo. Devi selezionare la casella accanto all’icona del Negozio di regali e quindi fare clic sulla scheda dei premi nella parte inferiore dello schermo. In questo modo otterrai un’altra serie di opzioni e dovresti fare clic sul pulsante di scambio nella parte inferiore del menu.

In questo modo è possibile selezionare l’opzione Riscatta il codice della Torre della Fantasia, inserire il codice di tua scelta e quindi confermare la selezione. Seguendo questo processo dovrebbe essere possibile riscattare tutti gli attuali codici regalo di agosto disponibili.

Va notato che alcuni di quelli offerti potrebbero scadere in futuro, il che significa che varrà la pena controllare l’elenco corrente. Gli attuali codici Tower of Fantasy che sono stati segnalati come validi dall’11 agosto includono quanto segue:

E i fan possono aspettarsi l’aggiunta di più codici in futuro mentre Tower of Fantasy continua ad espandersi su piattaforme Android, iOS e PC. ToF è attualmente disponibile su tutte le piattaforme di cui sopra, con alcune limitazioni.

ToF sarà finalmente giocabile su Steam ed Epic Games Store; tuttavia, i giocatori devono utilizzare il programma di avvio del download disponibile tramite il sito Web di Tower of Fantasy per giocare. La versione Steam e Epic Games Store di ToF dovrebbe arrivare tra ottobre e dicembre 2022.

