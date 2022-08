Come riscattare i codici Pokemon Go Twitch per la ricerca sui campionati mondiali

Il Pokemon Go World Championships include codici esclusivi di ricerca a tempo che gli Allenatori possono riscattare tramite Twitch.

La buona notizia è che gli sviluppatori Niantic stanno semplificando l’acquisizione di uno di questi codici in modo che tu possa partecipare alla nuova sfida.

Ecco cosa sappiamo finora riguardo alla nuova ricerca a tempo dei Campionati Mondiali di Pokemon Go di questa settimana.

Come riscattare i codici Pokemon Go Twitch per la ricerca a tempo

Niantic ha confermato che gli Allenatori devono guardare i Campionati Mondiali di Pokemon Go su Twitch per ottenere un codice riscattabile. Tuttavia, a differenza dei drop di Twitch, questi codici verranno visualizzati durante uno dei live streaming, il che significa che i fan non dovranno collegare i propri account.

Quindi la cosa migliore da fare sarà guardare i Campionati Mondiali Pokemon l’8 agosto e oltre e cercare un codice condiviso tramite la chat di Pokémon GO Twitch per tutto il tempo. I formatori sono stati inoltre avvertiti che questi codici scadranno dopo un’ora e che la nuova ricerca sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Non a Londra? Puoi festeggiare #PokemonGOWorlds2022 ovunque con questi bonus! ⭐ 3 × Stardust dalle ricompense GO Battle League ⭐ Completa la ricerca a tempo per avere la possibilità di guadagnare una TM Elite ⭐ Fino a 10 set GO Battle League al giornohttps://t.co/cSjVKbSDsD — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 17 agosto 2022

Dovrai guardare gli stream e gli orari di inizio dello streaming di Pokemon GO Twitch sono i seguenti:

Giovedì 18 agosto 2022, alle 7:30 UTC

Venerdì 19 agosto 2022, alle 7:45 UTC

Sabato 20 agosto 2022, alle 7:45 UTC

Non sono stati condivisi orari diretti per quando i codici Pokemon Go verranno condivisi, quindi i fan dovranno tenere d’occhio le ultime notizie tramite Twitch Chat.

Per riscattare un codice Pokemon Go, dovrai accedere al sito Web di Niantic Rewards, accedere utilizzando le stesse credenziali che utilizzi per accedere al tuo account Pokémon GO e inserire il codice dell’offerta. Se tutto è andato bene, un messaggio mostrerà gli articoli aggiunti al tuo inventario.

La ricerca a tempo dei Campionati Mondiali di Pokemon si concentra sull’introduzione dell’Allenatore alle battaglie, che include una scelta di incontri di Pokemon per creare una squadra competitiva della Grande Lega. Ci saranno tre opzioni di squadra e alcuni dei Pokemon avranno la possibilità di essere brillanti.

