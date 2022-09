Come richiedere NBA 2K23 Championship Edition NBA League Pass

Il NBA 2K23 Championship Edition è uno dei bundle più costosi disponibili dagli sviluppatori Visual Concepts, ma ha un grande bonus; Il pass per la lega NBA.

E con la nuova stagione di azione NBA programmata per l’inizio del mese prossimo, ci saranno molti fan che vorranno approfittare di questo nuovo accordo.

Ecco tutto ciò che sappiamo sull’NBA 2K23 Championship Edition e su come puoi richiedere il tuo NBA League Pass con esso.

Cos’è l’NBA League Pass?

L’NBA League Pass è un servizio in abbonamento che offre ai fan l’accesso alle partite, sia live che on demand, per l’intera stagione. Sono in vigore alcune restrizioni e ci saranno alcuni clienti che si troveranno ad affrontare blackout per determinati giochi. C’è anche l’accesso allo streaming 24 ore su 24 di NBA TV e agli archivi dei programmi inclusi, anche se questo può anche essere soggetto a limitazioni.

E per coloro che vogliono dare un’occhiata il più possibile alla nuova stagione NBA, la NBA 2K23 Championship Edition viene fornita con l’intera corsa.

Come richiedere il pass League NBA 2K23 Championship Edition

A seconda che tu abbia acquistato la versione digitale o fisica del gioco, ci sarà un percorso chiaro su come richiedere il tuo NBA League Pass con la 2K23 Championship Edition. Tuttavia, va notato che anche se si completano i passaggi seguenti oggi, il codice per il League Pass potrebbe richiedere del tempo per arrivare, con il 27 settembre confermato come quando verrà ricevuta la prima ondata di codici.

Per i clienti fisici:

Devi: installare la tua edizione fisica di NBA 2K23 Championship Edition e avviare il gioco sulla tua console.

Dovresti quindi accedere al tuo account 2K o creare un nuovo account 2K utilizzando la tua e-mail preferita e riscattare il codice del contenuto bonus della Championship Edition secondo le istruzioni sull’inserto fornito all’interno della confezione del gioco.

Un messaggio di 2K aggiunge: “Devi completare i passaggi precedenti entro il 18 dicembre 2022. Riceverai il codice del pass NBA League e le istruzioni per riscattarlo via e-mail all’account associato al tuo account 2K entro cinque giorni dal completamento dei passaggi precedenti (con i primi codici inviati intorno al 27 settembre 2022).”

Per i clienti digitali:

Devi: installare la tua edizione digitale di NBA 2K23 Championship Edition e avviare il gioco sulla tua console.

Dovresti quindi accedere al tuo account 2K o creare un nuovo account 2K utilizzando la tua e-mail preferita per riscattare il tuo contenuto bonus NBA 2K23 Championship Edition.

I giocatori riceveranno via e-mail il codice NBA League Pass e le istruzioni per il riscatto allo stesso modo di coloro che hanno ordinato l’edizione fisica del gioco. L’NBA League Pass non sarà disponibile nei seguenti paesi: Bielorussia, Cuba, Iran, Iraq, Libia, Kosovo, Corea del Nord, Russia, Sud Sudan, Sudan, Swaziland o Siria.

