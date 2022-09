Come ottenere un rimborso su Google Stadia per giochi e hardware

Questo è l’effetto a valle del recente spostamento dei giochi dai media fisici: Google chiuderà Stadia, la sua piattaforma di streaming di giochi assediata, nel gennaio 2023. In altre parole, se sei un utente Stadia, non sarai effettivamente in grado di gioca a tutti i giochi Stadia che possiedi. Ma ehi, almeno puoi ottenere un rimborso!

Sono stati tre anni difficili per Stadia, che Google ha lanciato per la prima volta nel 2019 con un mix di intrighi e scetticismo. Stadia pretendeva di rivoluzionare il modo in cui giochiamo, consentendo ai giocatori di riprodurre in streaming i principali videogiochi senza bisogno di una console o di un PC di fascia alta. Ma una libreria di giochi anemica e un modello di prezzi confuso ne limitavano la portata. In quanto tale, Stadia non è mai decollato come la concorrenza: il programma Game Pass di Microsoft o, più recentemente, il rinnovato abbonamento PlayStation Plus di Sony, che includono entrambi componenti per lo streaming di giochi.

Nel febbraio 2021, Kotaku ha riferito che Google stava chiudendo i suoi studi di sviluppo di giochi interni, un segno che alcuni osservatori del settore consideravano l’inizio della fine. (Le tariffe sbalorditive che Google ha pagato per ottenere giochi di terze parti come Red Dead Redemption 2 su Stadia non ha aiutato la sua reputazione. Nemmeno la processione dei dirigenti in partenza.) Questo luglio, tra un’ondata di voci sull’imminente chiusura di Stadia, Google ha assicurato ai fan che il servizio non sarebbe andato da nessuna parte.

beh.

Ovviamente, una mossa così significativa solleva domande chiave come “Riceverò un rimborso per i miei giochi Stadia?” (sì) e “Posso mai fidarmi di un gigante tecnologico con una lunga esperienza nell’avvio di progetti ambiziosi prima di abbandonarli di nuovo?” (la tua chiamata). Ecco tutto ciò che devi sapere sul processo.

Quando chiuderanno gli Stadi?

Stadia si spegnerà definitivamente 18 gennaio 2023Google ha scritto in un post sul blog spiegando il periodo di transizione.

Come riceverò i rimborsi?

Google offre rimborsi per qualsiasi acquisto Stadia, che si tratti di videogiochi, espansioni post-rilascio o hardware fisico, effettuato tramite il Google Store. E se la carta di credito o di debito che hai utilizzato inizialmente non è più attiva, Google dice che ti invierà un’email in un secondo momento per coordinare i tuoi rimborsi.

La maggior parte dell’hardware, come il controller Stadia, che è, tutto sommato, un gamepad piuttosto solido, realizzato direttamente tramite Google non avrà bisogno di essere restituito fisicamente. Tuttavia, le sedi fisiche del Google Store non saranno in grado di elaborare tali richieste, né gli altri rivenditori che hanno venduto prodotti Stadia, come Best Buy. Per ora, mantieni qualsiasi tecnologia fisica Stadia che hai.

Non è chiaro se i rimborsi verranno emessi automaticamente. (“L’offerta” suggerisce sicuramente che i giocatori dovranno essere proattivi nell’ottenere rimborsi.) Quando sono stati raggiunti per un commento, i rappresentanti di Google hanno reindirizzato Polygon al post sul blog del boss di Stadia Phil Harrison che annunciava la chiusura.

Si applica agli abbonamenti Stadia Pro?

No. Detto questo, se sei attualmente registrato, potrai continuare a goderti i vantaggi, vale a dire i giochi “gratuiti”, di un abbonamento attivo fino alla fine della vita di Stadia.

Cosa accadrà ai miei dati di salvataggio di Stadia?

Se un gioco Stadia supporta la progressione incrociata, ad esempio Destino 2 — sarai in grado di utilizzare i suoi sistemi interni di salvataggio incrociato. In caso contrario, mi dispiace, sei SOL.

Dovrei acquistare microtransazioni per i giochi Stadia nei prossimi mesi?

Assolutamente no.