Come ottenere l’accesso anticipato MultiVersus e l’ora di inizio della beta aperta

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il Multicontro La beta aperta uscirà e l’inizio è quasi arrivato con i fan in grado di ottenere e giocare in accesso anticipato gratuitamente su PlayStation, Xbox e PC.

Ha un vasto elenco di personaggi che vanno dai supereroi della DC Comics Batman, Superman e Wonder Woman, alle amate icone dei cartoni animati Taz, Bugs Bunny e Tom e Jerry. Sebbene sia una beta aperta, spera di fungere da lancio graduale per il gioco poiché la demo sarà permanentemente disponibile a meno che non ci siano bug importanti.

Il gioco è free-to-play e puoi unirti al caos domani invece che la prossima settimana.

Come ottenere l’accesso anticipato MultiVersus

È possibile ottenere l’accesso anticipato al Multicontro open beta dal 19 luglio acquistando il Founders Pack.

Il Founders Pack non sarà disponibile per l’acquisto fino al lancio della beta aperta e MvsLeak ha probabilmente rivelato tutte le ricompense.

A parte il Founder’s Pack, che ha un prezzo forse trapelato tra $ 50 e $ 80, l’altra strada è Twitch Drops. Guardare qualsiasi streamer con Drop abilitati per 60 minuti ti farà ottenere un codice da riscattare.

Infine, riceverai l’accesso anticipato se hai partecipato alla closed alpha a maggio.

A che ora inizia la beta aperta?

La data di rilascio ufficiale e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando il Multicontro L’accesso anticipato alla beta aperta uscirà alle 09:00 PT, alle 12:00 ET e alle 17:00 BST il 19 luglio.

Questo viene fornito per gentile concessione delle FAQ ufficiali del gioco. Potrai scaricare la demo giocabile da PSN, Microsoft e Steam Store.

È giocabile su entrambe le console di ultima generazione e di ultima generazione, ovvero PS4 e PS5, Xbox One e Series X/S. È free-to-play e si avvia con le seguenti modalità multiplayer:

1v1

2v2

4 giocatori tutti contro tutti

Come accennato in precedenza, al momento della scrittura non è stata annunciata alcuna data di fine. Ciò significa che sarai in grado di giocare continuamente per il prossimo futuro.

