Come ottenere la chiave beta di Dragonflight prima del lancio di novembre

La data di uscita per Lo Stormo dei Draghi di World of Warcraft è stato finalmente annunciato, ma, se non puoi aspettare fino a novembre, potresti comunque essere in grado di ottenere un Oh chiave beta questo ottobre.

C’è molto da anticipare con l’imminente Mondo di Warcraft espansione. Introdurrà una nuova razza giocabile chiamata dracthyr, e c’è un’edizione da collezione disponibile per l’acquisto per un enorme $ 129,99.

Uscirà tra due mesi, ma potresti riuscire a ricevere un invito alla beta.

World of Warcraft | Trailer di lancio classico di Wrath of the Lich King BridTV 11347 World of Warcraft | Trailer di lancio classico di Wrath of the Lich King https://i.ytimg.com/vi/xELVeNfBGes/hqdefault.jpg 1107032 1107032 centro 13872

Come ottenere la beta di Dragonflight di World of Warcraft

Mondo di Warcraft i fan possono sperare di ottenere un Dragonflight chiave beta tra il 1 e il 3 ottobre.

Di seguito è riportato l’elenco ufficiale dell’inglese Oh creatori di contenuti che partecipano attivamente agli omaggi in questo momento:

Aprikat (inglese) https://twitch.tv/aprikitkat

DesMephisto (inglese) https://www.twitch.tv/DesMephisto

Flarkness (inglese) https://twitch.tv/flarkness

Per Azeroth! Podcast (inglese) https://www.bonusroll.gg/directory/for-azeroth/

Graycen (inglese) https://twitter.com/graycen

Hellslight (inglese) https://twitch.tv/hellslight84

Jen_JenEricLive (inglese) https://twitch.tv/jenericlive

Kelani (inglese) https://youtube.com/signsofkelani

Podcast di Realm Maintenance (inglese) https://www.bonusroll.gg/directory/realm-maintenance/

Panda (inglese ANZ) https://twitch.tv/pandatv

Tyrodin (inglese ANZ) https://twitch.tv/tyr0din

GingiTV (inglese UE) https://twitch.tv/gingitv

JokerdTV (inglese UE) https://twitch.tv/jokerdtv

MadSkillzzTV (inglese UE) https://twitch.tv/madskillzztv

Blizzard afferma che verranno aggiunti altri creatori di contenuti. Aggiorneremo questo elenco quando ciò accadrà.

Puoi trovare l’elenco completo dei creatori di contenuti in inglese, francese, tedesco e spagnolo sul sito Web di omaggi delle chiavi beta di Blizzard.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Per celebrare la data di uscita di #dragonflight, il 29 novembre 2022, regalerò 2 edizioni eroiche di Dragonflight! 🇪🇺Solo UE! Per partecipare:☑️Segui💙Mi piace🔄Retweet🗨️Commenta quali snack stai ricevendo per l’uscita! Grazie @Warcraft per le chiavi 💙. Termina il 05/10/2022 #WoW_Partner pic.twitter.com/kzUo59eReR — Leyst (@LeystTv) 3 ottobre 2022

Visualizza Tweet

Edizioni e bonus di WoW

Di seguito sono riportati tutti i bonus e le edizioni per Lo Stormo dei Draghi di World of Warcraft tramite battle.net:

Edizione base – £ 39,99:

Drakk Pet

Classe Evocatore di Dracthyr

Edizione eroica – £ 54,99:

Drakk Pet

Classe Evocatore di Dracthyr

Boost di livello 60 caratteri

Animale volante aggrovigliato Dreamweaver

Murkastrasza Pet

Edizione epica – £ 74,99:

Drakk Pet

Classe Evocatore di Dracthyr

Boost di livello 60 caratteri

Animale volante aggrovigliato Dreamweaver

Murkastrasza Pet

Effetto Hearthstone di Timewalker

Diadem of the Spell-Keeper Head-Slot Transmog

Wings of Awakening Back-slot Trasmog in cinque varianti di colore

30 giorni di gioco

Mostra tutto

In altre notizie, WoW: come ottenere la chiave beta di Dragonflight prima del lancio di novembre