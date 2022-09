Come ottenere Gizmo in MultiVersus con l’oro

Ottenere Gizmo come uno dei nuovi personaggi di MultiVersus è un compito che i fan stanno cercando di completare il più rapidamente possibile oggi.

Finora, ci sono due modi per giocare nei panni dei Gremlins su tutte le piattaforme, inclusi i dispositivi PlayStation, Xbox e PC.

Ogni strada richiede di spendere valuta di gioco, con la più economica che consiste nell’usare l’oro in MultiVersus.

Come sbloccare Gizmo in MultiVersus con Gold

Come confermato da Warner Bros Games, l’oro viene utilizzato per sbloccare vari tipi di contenuti di gioco, inclusi personaggi, vantaggi e brindisi. È anche una valuta che può essere guadagnata solo giocando, il che significa che non puoi acquistarla con denaro reale.

Per sbloccare Gizmo in MultiVersus, dovrai spendere l’oro guadagnato giocando o spendendo Gleamium, un tipo opzionale di valuta di gioco in MultiVersus che può essere acquistato solo con denaro reale nei negozi online.

Per sbloccare Gizmo oggi, puoi spendere 2.000 Gold o spendere soldi veri e acquistare 700 Gleamio. Poiché non esiste un pacchetto che ti fornisca l’importo esatto, dovrai acquistare un pacchetto per circa $ 9,99.

Evitare di spendere soldi veri significherà guadagnare Oro in MultiVersus, cosa che può essere fatta in diversi modi. Ciò include il completamento delle missioni iniziali, che ti ricompenseranno con l’importo esatto necessario per sbloccare Gizmo.

Se hai già completato queste missioni, puoi quindi passare alle missioni giornaliere che possono essere completate in modalità Online o Offline. Altre opzioni includono salire di livello dei personaggi o passare attraverso il Battle Pass, a seconda di quale è attivo.

Puoi anche guadagnare oro completando le partite in MultiVersus e puoi guadagnare qualcosa in più invitando persone dalla tua lista di amici. Un altro modo per guadagnare oro è usare il sistema Toast e farsi dare una mancia da qualcuno 25 oro. Ci sono molti modi diversi per fare l’oro oggi, e molti di questi comporteranno il gioco per un po’ prima di guadagnare l’importo necessario per entrare e giocare come Mogwai.

In altre notizie, note sulla patch MultiVersus: modifiche alla hitbox 1.02 e tempi di inattività del server Gizmo