Come modificare un Tweet e ottenere Twitter Blue?

Molti utenti di Twitter in tutto il mondo desideravano da tempo uno strumento che consentisse loro di modificare i tweet. Twitter, a quanto pare, ci stava ascoltando e ci stava lavorando.

Errori di battitura ed errori grammaticali minori, come mancare per includere un hashtag o taggare qualcuno. Oppure, subito dopo aver inviato il tuo tweet, ricevi una marea di idee innovative per il tuo tweet. Ci siamo stati tutti, vero?

Cerchi di cancellare velocemente il tuo tweet dopo aver riconosciuto i tuoi errori e riscriverlo. Tuttavia, potresti dover rinunciare ad alcuni Mi piace, risposte e retweet. E se potessi modificare i tuoi post su Twitter?

Twitter aggiunge una nuova funzione di modifica

Le persone richiedono da molto tempo una funzione di modifica sulla piattaforma e le loro richieste sono state finalmente realizzate.

Sfortunatamente, questo è attualmente in modalità di test, quindi non tutti gli utenti di Twitter saranno in grado di utilizzarlo in questo momento. Come affermato in precedenza, questo servizio è disponibile solo per gli utenti in Canada, Nuova Zelanda e Australia.

Al momento non è chiaro quando i consumatori di altri paesi potranno sperimentarlo.

Istruzioni per la modifica di Twitter

Al momento, solo gli abbonati Twitter Blue possono modificare i propri tweet. Twitter Blue è un servizio premium da $ 4,99 al mese che ti consente di visualizzare le notizie senza pubblicità e sblocca nuove funzionalità sperimentali come il pulsante di modifica.

Inoltre, solo l’app mobile di Twitter, non il sito Web, consente di modificare i tweet.

Vai al sito Web o all’app di Twitter per iscriverti a Twitter Blue. Seleziona Twitter Blue facendo clic su Altro nella barra laterale di sinistra o toccando l’immagine del tuo profilo in alto a sinistra. Successivamente, potrai abbonarti utilizzando una carta di credito/debito, Apple Pay o Google Pay.

Puoi iniziare a modificare una volta che ti sei registrato.

Vai a un tweet che hai inviato negli ultimi 30 minuti e premi i tre punti nell’angolo in alto a destra. Quindi scegli Modifica Tweet.

Apparirà una nuova schermata, simile a quella su cui scrivi i tweet. Puoi usarlo per apportare modifiche al tuo tweet, come aggiungere testo, eliminare testo o allegare una foto.

Al termine, fai clic su Aggiorna

Modifica limiti

Sebbene gli utenti abbiano chiesto per anni un pulsante di modifica, altri hanno sottolineato che consentire a qualsiasi utente di modificare i propri tweet in qualsiasi momento porterebbe all’anarchia. Quindi Twitter ha aggiunto alcune regole sulla modifica dei tweet.

Per cominciare, puoi modificare solo un tweet che è stato inviato negli ultimi 30 minuti. Una volta trascorsi quei 30 minuti, il tweet è irreversibile.

Quando aggiorni un tweet, sul messaggio viene visualizzata un’icona a forma di matita, che indica che è stato modificato e quando l’hai fatto. Possono selezionare quell’icona per visualizzare tutte le versioni del tweet, incluso l’originale.

Il tuo tweet può essere modificato solo cinque volte. L’opzione Modifica Tweet verrà rimossa una volta completata la sesta modifica.

Le risposte e i sondaggi retweet non possono essere modificati.

Infine, devi modificare i tuoi tweet sullo stesso dispositivo su cui hai inviato il tweet originale. Quindi, se invii il tweet originale dal tuo iPhone, non potrai cambiarlo dal tuo dispositivo Android.

Come ottengo Twitter Blue?

Segui le procedure seguenti per ottenere Twitter Blue:

Vai al menu del tuo profilo

Scegli Twitter Blu

La quota mensile verrà visualizzata sul pulsante di abbonamento. Potrai accedere a tutte le nuove funzionalità dopo aver pagato.

Ricorda che gli abbonamenti Twitter Blue non sono rimborsabili.

Conclusione

Twitter ha sempre prestato attenzione alle aspettative dei suoi utenti. Migliorano costantemente i loro servizi e migliorano le esperienze dei loro utenti con nuove funzionalità.

Per molto tempo, molti utenti di Twitter in tutto il mondo desideravano uno strumento che consentisse loro di modificare i tweet. Sebbene tecnicamente non sia uno strumento di modifica dei tweet, sembra che l’opzione Annulla Tweet di Twitter Blue consentirà agli utenti di modificare i tweet nel formato di anteprima del post.

Tuttavia, non è necessario essere abbonati a Twitter Blue per modificare i tweet nel formato di anteprima del post. Circleboom Publish ti consente anche di avere un’anteprima dei tuoi tweet prima di pubblicarli.

Inoltre, puoi pianificare i tuoi tweet in anticipo per monitorarli e modificarli prima che Circleboom li pubblichi automaticamente sul tuo account Twitter.