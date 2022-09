Come installare Pip nel codice di Visual Studio?

Questo breve articolo illustra come installare il pacchetto Python in Visual Studio Code, che viene usato frequentemente nell’ambiente di programmazione. L’estensione Python nel codice di Visual Studio è necessaria per il nostro funzionamento e deve essere installata all’inizio.

Come scaricare?

Puoi installare Python da questo link e acquisire la versione più recente del linguaggio.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Successivamente, non dovresti avere problemi a iniziare con Python in Visual Studio Code. Tuttavia, sembra che tu sia piuttosto vincolato quando ti rendi conto che esistono problemi con l’installazione e l’importazione di librerie Python esterne in Visual Studio Code. Spero che questa soluzione rapida possa aiutarvi ad affrontare queste sfide.

Punto da notare

Più problema serio all’inizio è un proiettato mancanza di installazione di Pip nel nostro codice di Visual Studio Prodotto. Pip è lo strumento di installazione dei pacchetti Python più comune e viene fornito con una versione recente di Python. Include le principali funzionalità richieste per la ricerca, il download e l’installazione di pacchetti Python.

Il Pip non sembra essere riconosciuto come comando interno o esterno in Visual Studio Code. Tipicamente, scegliamo il metodo più breve di installazione del modulo Python, in cui copiamo semplicemente il comando di installazione in alto e lo incolliamo nel nostro programma dedicato a Python, cioè PyCharm, dopo aver visualizzato il modulo che vogliamo ottenere.

In Visual Studio Code, è necessario modificare leggermente il comando pip. Nel nostro terminale, il comando corretto dovrebbe essere:

C:UtentimDesktopPython> py -m pip

Quando premiamo invio, l’intero elenco di comandi dovrebbe essere visualizzato come mostrato di seguito.

Possiamo ora essere certi che il Pip è stato riconosciuto da Visual Studio Code. Ciò implica che la libreria Python può essere installata, il che è fantastico. Non possiamo semplicemente rendere disponibile una copia del comando principale appena sotto il nome della libreria e aspettarci che funzioni. Se lo facessimo, il nostro comando sarebbe il seguente:

C:UtentimDesktopPython> py -m pip pip install numpy

e dovremmo eliminare un “pip” per evitare almeno uno spazio tra le stringhe, come mostrato qui. Credo che sarebbe molto più semplice scrivere semplicemente py-m nel nostro percorso del terminale:

C:UtentimDesktopPython> py -m

e quindi aggiungere il comando per installare la libreria

C:UtentimDesktopPython> py -m pip install numpy

È possibile visualizzare lo stato di avanzamento dell’installazione dopo aver premuto il pulsante “Invio”. Successivamente, il programma ti avviserà della posizione di destinazione in cui è stata installata la libreria, nonché della versione pip aggiornata, se disponibile.

Per assicurarti che tutto sia in ordine, puoi importare la libreria nel file su cui stai lavorando semplicemente digitando:

importare numpy

Se qualcosa va storto, la console Python evidenzierà il tuo codice con una linea rossa ondulata. Poiché tutto è stato installato correttamente, la libreria dovrebbe essere riconosciuta immediatamente da Visual Studio Code.

Suggerisco vivamente di utilizzare Visual Studio Code, che sembra essere il migliore applicazione di codifica sul mercato. Il vantaggio più significativo è l’ampia gamma di linguaggi di programmazione disponibili. Questa applicazione è fantastica e supera di gran lunga altre applicazioni di programmazione dedicate a un linguaggio specifico. Di conseguenza, viene conservata una quantità significativa di RAM, consentendo ai nostri computer di funzionare più velocemente.

Conclusione

Una volta scoperto questo, la soluzione è semplice: installa il modulo con pip usando la stessa versione di Python dell’interprete, come mostrato. Sei pronto per procedere dopo aver installato i moduli con la stessa versione che hai scelto come interprete in VSCode.

Domande frequenti

Che cos’è esattamente l’opzione di installazione Pip?

Pip è un gestore di pacchetti standard per l’installazione e la manutenzione dei pacchetti Python. La libreria standard Python include una serie di funzioni e pacchetti integrati.

Pip è un modulo Python?

L’applicazione di installazione suggerita è il pip. Ora è incluso per impostazione predefinita con i programmi di installazione binari di Python a partire da Python 3.4.

Perché Pip non è noto?

Il messaggio di errore “’pip’ non è riconosciuto come comando interno o esterno” è tipico. La causa è principalmente dovuta al percorso di installazione di pip non disponibile o aggiunto in modo errato al percorso della variabile di sistema.