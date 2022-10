Come i fan di Splatoon hanno scoperto il segreto di “Fuck You” martedì

Da quando Nintendo ha lanciato il franchise Splatoon nel 2015, ogni gioco della serie ha rappresentato le sue lingue nell’universo con la scrittura vista in quasi ogni aspetto del gameplay: vestiti, armi, mappe e persino l’interfaccia utente. La maggior parte delle volte, i giocatori che decodificano questo testo in inglese trovano semplicemente parole senza senso. Ma di tanto in tanto, trovano piccoli spunti sulla tradizione del gioco, indicazioni sul processo di sviluppo o persino l’occasionale “Vaffanculo” scritto sulla maglietta di un personaggio. Ora, alcuni fan devoti stanno collaborando, decifrando e catalogando il testo scritto della serie alla ricerca della traduzione perfetta.

In Splatoon 2, Jelfonzo cambia la sua maglietta ogni giorno e uno dei modelli in cui si cambia è questa maglietta bianca e rossa con un sentore di testo su di essa. l’estrazione della trama ci dà una visione migliore del testo sulla maglietta, ed è in uno script decifrabile e si traduce in “Vaffanculo” pic.twitter.com/fhbfPupEkX — カイ (@rassicas) 21 aprile 2022

La storia della decifrazione di Splatoon è una storia disordinata di frammentazione. Durante il primo SplatoonNel corso della vita, alcuni giocatori hanno decodificato sporadicamente alcune righe di testo. Non è stato fino a dopo Splatoon 2Il rilascio, tuttavia, che sempre più persone hanno iniziato a catalogare le proprie scoperte online. Nel 2017, la fan Alyzana ha avviato Inklanguage, che molti giocatori considerano il primo blog di traduzione Splatoon dedicato nonostante la sua relativa oscurità.

Nello stesso anno, l’utente di Tumblr jacebeleren è diventato una delle prime persone a tradurre completamente uno degli script dall’aspetto incomprensibile del gioco. Come ha spiegato in un post, dopo aver realizzato che il testo su un poster per un evento Splatoon recitava “HI COLOR”, il nome giapponese di Inkopolis, ha iniziato a riempire gradualmente gli spazi vuoti dell’alfabeto trovando altre risorse nel gioco.

“La sfida più grande nella decodifica della sceneggiatura è stata trovare tutte le lettere”, ha detto jacebeleren a Polygon tramite Tumblr DM. “Probabilmente ho fatto qualche centinaio di screenshot mentre ci lavoravo.”

Insieme a jacebeleren, altri fan di Splatoon come l’utente di Twitter MaidCactus hanno iniziato a condividere un lavoro di decifrazione parziale online. La comunità mancava di collaborazione e alcuni giocatori hanno finito per decifrare inconsapevolmente gli stessi script che altri avevano già. Ma le persone che hanno condiviso le loro scoperte online hanno comunque ispirato una comunità dedicata di giocatori che cercano di colmare le lacune nella traduzione.

Una piccola comunità di decifratori guidata dai fan rassicas e ardnin iniziò a catalogare le traduzioni dell’alfabeto Inkling su Inkipedia (il wiki di Splatoon). Attualmente, i giocatori hanno identificato 14 script distinti, anche se non tutti sono stati ancora completamente decifrati. Questo numero aumenta man mano che i giocatori catalogano il testo Splatoon 3 — i giocatori hanno già scoperto e coniato Alterna Script, che appare solo in Splatoon 3è la modalità per giocatore singolo ed è probabile che ne scopriranno di più quando verrà rilasciato il DLC del gioco.

Insieme alle sceneggiature, i giocatori hanno riempito Inkipedia con i dettagli di quasi tutte le traduzioni che hanno realizzato. La maggior parte di queste traduzioni sono senza senso (“BCDE MNOPQ GHIJK” scritto su un cardigan), testo di riempimento (“SOMETHING TEXT SPLATOON” scritto su Splatoon 2messaggio di errore di comunicazione) o parole prevedibili sulla segnaletica all’interno delle mappe (“frutta fresca” scritta su un chiosco di frutta in MakoMart).

Alcune traduzioni, tuttavia, hanno portato a piccole aggiunte alla tradizione di Splatoon che i giocatori non avrebbero altrimenti saputo. Come ha sottolineato Rassicas, uno dei Sunken Scrolls in Splatoon 2 può essere completamente tradotto in inglese, rivelando come il capo DJ Octavio clona il suo braccio. Il testo decodificato di un’altra pergamena sommersa dice ai giocatori che i microbi precedentemente rivelati per ripulire l’inchiostro dopo Turf Wars sono in realtà zooplancton e piccoli pesci. Altre traduzioni semplicemente arricchiscono la costruzione del mondo di Splatoon, una traduzione di un poster di un animale domestico scomparso visto dappertutto Splatoon 2Inkopolis rivela che il nudibranco domestico scomparso è adorabilmente chiamato Rowly.

Uno dei Sunken Scrolls del gioco. Immagine: Nintendo tramite Inkpedia

La maggiore comprensione dei linguaggi di gioco da parte della community di Splatoon ha persino consentito di approfondire il processo di sviluppo. In Splatoon 2Nella modalità per giocatore singolo, il mondo hub è punteggiato da antenne paraboliche che dicono “IKAVISION” in inglese, che molti giocatori credono che gli sviluppatori intendessero tradurre in lingua Inkling ma di cui si sono dimenticati.

“Questo conferma che in realtà ci sono caratteri e codici interni che gli sviluppatori possono utilizzare probabilmente scrivendo prima le cose in inglese e applicando lo script fittizio in seguito”, ha detto Ardnin tramite Twitter DMs.

Forse la cosa migliore che è uscita dalla comunità di decifrazione di Splatoon, tuttavia, è stata la consapevolezza che Jelfonzo, il venditore di vestiti in Splatoon 2, occasionalmente indossa una maglietta con la scritta “FUCK YOU”. Dopo aver appreso della decifrazione di MaidCactus, Rassicas ha esaminato un libro d’arte di Splatoon per trovare cose che potrebbero essere interessanti da tradurre. Hanno notato che il concept art di Jelfonzo includeva una maglietta che il libro d’arte ha tradotto come “YOU SUCK”, ma Rassicas ha deciso di confermarlo. Con l’aiuto del loro amico Diam, che ha eseguito il datamining del gioco ed ha estratto la trama della maglia, e la chiave originale Round Script di jacebeleren, i rassicas si sono resi conto che la maglietta, in effetti, non diceva “YOU SUCK”. Naturalmente, questa scoperta è diventata così famosa che ora ha il suo account espediente su Twitter che celebra il martedì, il giorno in cui Jelfonzo indossa la sua famigerata maglietta.

“Quando ho notato la maglietta, ho avuto un momento di ‘NON C’è ALCUN MODO che dica quello che penso che dica'”, mi ha detto rassicas tramite DM di Twitter. “In quel momento, sapevo di aver trovato qualcosa di leggendario”.

Sebbene sia improbabile che qualsiasi altra cosa trovata nella serie superi il livello della maglietta di Jelfonzo, la comunità di decifrazione di Splatoon rimane dedicata al brivido della caccia: per molti, non si tratta dei risultati, ma del processo stesso.

“È davvero divertente provare a mettere insieme qualcosa che non era nemmeno destinato a essere risolto”, ha detto ardnin.

E anche se la comunità dei traduttori è ancora piccola, in una base di fan piena di così tanta concorrenza e ostilità occasionale nei confronti dei team di Splatfest, il lavoro della comunità ha permesso ai giocatori di riunirsi, che si tratti di un genuino amore per piccole aggiunte alla tradizione di Splatoon o del divertimento alla maglia “FUCK YOU” di Jelfonzo.

“Ho visto persone usare le sceneggiature decifrate nei fanwork, che vanno da fumetti autentici che coinvolgono personaggi del mondo Splatoon che parlano nella loro lingua a, ovviamente, battute e meme”, ha detto Rassicas. “E ho visto che alcune persone hanno ricreato la maglietta ‘FUCK YOU’ di Jelfonzo nella vita reale per indossarla alle convention e cose del genere. Per me, è bello vedere questa cosa oscura da un videogioco che io e alcuni amici abbiamo aiutato a scovare per abituarci allo stato brado”.