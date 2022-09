Come guardare in diretta Marvel e Disney Games Showcase di D23

Il D23 Expo di questo fine settimana avrà anche qualcosa di speciale per i fan dei videogiochi con la Disney e la Marvel Games Showcase. Lo streaming di D23 dedicato ai nuovi videogiochi di Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm e 20th Century Studios inizierà venerdì alle 16:00 EDT/13:00 PDT e dovrebbe durare circa 40 minuti.

Puoi guardare la Disney e la Marvel Games Showcase sui canali D23 YouTube, Twitter e Facebook.

La Disney e la Marvel Games Showcase di venerdì promette nuovi sguardi e rivelazioni di nuovi contenuti Disney Dreamlight Valley, I soli di mezzanotte della Marvele Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker. La Disney sta anche dando una sbirciatina al gioco Marvel in arrivo da Skydance New Media, il nuovo (ish) studio di Amy Hennig. Skydance e Marvel hanno annunciato il loro progetto Marvel lo scorso ottobre e hanno rivelato poco in termini di dettagli concreti, anche se si dice che il progetto contenga sia Captain America che Black Panther che si uniscono in un’ambientazione della seconda guerra mondiale.

Oltre a questi progetti annunciati, c’è una lunga lista di giochi basati su proprietà della Disney, incluso il gioco Indiana Jones di Bethesda Softworks; Il seguito di Insomniac Games L’Uomo Ragno della Marvel e un nuovo gioco basato su Wolverine degli X-Men; Avatar: Frontiere di Pandora da Ubisoft; e nuovi giochi di Star Wars di Ubisoft, Respawn Entertainment, Aspyr e Quantic Dream. Sebbene nessuno di questi titoli sia confermato per apparire alla Disney e alla Marvel Games Showcase, è possibile che i fan possano ricevere aggiornamenti su progetti più vicini al completamento, come quello del prossimo anno Star Wars Jedi: Sopravvissuto.