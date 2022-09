Come guadagnare Valorant Twitch Drop per i premi VCT Champions 2022

I Valorant Twitch Drops sono disponibili oggi e i giocatori vorranno dare un’occhiata a tutte le ultime ricompense di VCT Champions prima che scompaiano.

La buona notizia è che gli sviluppatori di Riot Games hanno semplificato lo sblocco delle cose migliori senza eseguire passaggi complicati.

E questo significa che puoi assicurarti una nuova Title Card o Spray prima che il Valorant Champions Tour 2022 finisca più tardi, a settembre 2022.

valoroso | Reaver Skinline Trailer – BridTV 11073 valoroso | Reaver Skinline Trailer – https://i.ytimg.com/vi/WLWZP6eRkiA/hqdefault.jpg 1074464 1074464 centro 13872

Come guadagnare Valorant Twitch Drop per VCT

Come confermato all’inizio di questa settimana, i Twitch Drops for Valorant possono essere richiesti da qui al 18 settembre come parte di una promozione VCT.

I drop di Champions 2022 forniranno diversi modi per guadagnare oggetti cosmetici sintonizzandoti e guardando l’ultima azione. Va notato che alcuni oggetti saranno disponibili solo per un periodo di tempo limitato, mentre altri rimarranno aperti durante l’evento.

Per iniziare, dovrai collegare il tuo account Valorant con il tuo account YouTube o Twitch. Dovrai quindi guardare una partita del Valorant Championship sui canali abilitati con drop durante gli specifici intervalli di tempo forniti da Riot Games.

Fortunatamente per noi, abbiamo l’elenco completo di quando sarà meglio mettere a punto e ottenere quei premi questo fine settimana e oltre:

Guarda una partita dal vivo tra il 31 agosto e il 13 settembre per guadagnare il titolo “Fuoco”. Carta Eroe Campioni.

Puoi collegare il tuo account Twitch a Twitter, YouTube e Steam direttamente dalle tue impostazioni. Il processo include l’accesso al tuo account Riot Games, seguito dall’accesso al tuo account Twitch e quindi dal menu delle impostazioni e dalla scelta dell’opzione di connessione. Questo dovrebbe darti la possibilità di selezionare Riot Games da un elenco e autorizzare la connessione.

Un messaggio di Twitch aggiunge: “Per connetterti, passa il mouse sopra l’icona di spunta in grigio finché non vedi Connetti. Procedi con la connessione del tuo rispettivo account. Una volta terminato, riceverai un’indicazione di una connessione riuscita con un’icona di spunta verde. “

Mostra tutto

In altre notizie, l’elenco delle colonne sonore ufficiali di NBA 2K23: canzoni, artisti e come ascoltarlo