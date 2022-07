Come giocare alla campagna cooperativa Halo Infinite – Spiegazione della data di rilascio della beta

Come si gioca alla nuova campagna cooperativa di Halo Infinite in arrivo su Xbox One e Xbox Series X questa settimana? Questa è la domanda che molti fan di Master Chief si pongono prima dell’arrivo del grande aggiornamento.

Con il lancio della campagna cooperativa di Halo Infinite questa settimana, Microsoft ha reso relativamente facile partecipare al primo round di beta test.

Tuttavia, ci vorrà molto di più del semplice download di un nuovo aggiornamento per accedere alla beta di Halo quando arriverà a luglio.

Come giocare alla campagna cooperativa Halo Infinite

Per accedere alla campagna cooperativa di Halo Infinite questa settimana, devi prima assicurarti di essere un membro attivo del programma Xbox Insider. Microsoft ha reso questa app speciale disponibile per i giocatori su Xbox Series X, Xbox One e PC Windows, il che significa che pochi possono unirsi. Uno dei primi passaggi è trovare l’app del programma Xbox Insider e scaricarla sulla piattaforma scelta.

Per chi volesse saperne di più, l’Xbox Insider Program è una piattaforma di test Microsoft che consente ai fan di Xbox l’opportunità di darci feedback sugli ultimi aggiornamenti del sistema Xbox, nonché su funzionalità e giochi ancora in sviluppo sia su console Xbox che su Windows 10 /11 dispositivi. L’app Insider è disponibile negli Store Xbox e Microsoft su PC e console Xbox.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro «Capitano Lasky a tutte le mani. Le forze bandite sono presenti sopra l’anello: ripeto, le forze bandite sono tra noi e il nostro obiettivo”. Assisti alla devastante imboscata bandita a Zeta Halo da un punto di vista diverso in HALO: IL PROTOCOLLO RUBICON il 9 agosto.https://t.co/cHDwtASgGT pic.twitter.com/43MKWWAyIB — Halo (@Halo) 8 luglio 2022

L’unico aspetto negativo dell’adesione al programma questa settimana è che il programma viene eseguito in un modo basato su quanto hai già fatto. Ciò significa che potrai registrarti per determinati eventi in base al punteggio di Xbox Insider XP e alla permanenza nel programma. Ciò significa che potresti non avere i punti necessari per partecipare alla beta cooperativa di Halo.

Non sappiamo quanti punti saranno necessari per partecipare al test della campagna cooperativa, sebbene il sito Xbox ufficiale indichi questi requisiti per le anteprime degli aggiornamenti Xbox: Beta – Aperta agli addetti ai lavori Xbox con una durata del programma di 3 o più mesi e un livello Xbox Insider XP di 5 o superiore. Questo anello riceve aggiornamenti poco dopo Alpha.

Microsoft ha dichiarato che la beta della campagna cooperativa di Halo Infinite inizierà durante la settimana dell’11 luglio, il che significa che lunedì potrebbe essere il primo giorno di test. Tuttavia, va notato che le date e gli orari di lancio potrebbero variare a causa della natura dei test coinvolti. Se riesci a scaricare la campagna cooperativa di Halo Infinite dal programma Insider, potrai accedervi tramite la build di anteprima e scegliere l’opzione della campagna cooperativa dal menu principale del gioco. Il crossplay sarà disponibile per tutta la fase beta, che dovrebbe durare fino al 22 luglio. C’è un modo per partecipare al programma Halo Insider su Steam, ma l’accesso a questa fase di test è ora superato.

