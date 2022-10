Come giocare a Gotham Knights accesso anticipato con il tempo di rilascio della Nuova Zelanda

Desideroso Gotham Cavalieri i fan dovrebbero essere in grado di giocare all’accesso anticipato utilizzando la data di rilascio e l’ora comuni della Nuova Zelanda su Xbox.

È stata una settimana preoccupante per i fan desiderosi di giocare Gotham Cavalieri. È stato confermato che il gioco offre solo 30 FPS su PS5 e Xbox Series X/S, il che ha sconvolto alcuni giocatori a causa del modo in cui le modalità di prestazione a 60 FPS sono diventate comuni sulle console attuali/di prossima generazione.

Sebbene quanto sopra sia deludente, una notizia migliore è che i fan su Xbox dovrebbero essere in grado di giocare e visitare Gotham City prima di tutti gli altri.

Come giocare ad accesso anticipato a Gotham Knights

I fan possono giocare Gotham Cavalieri accesso anticipato utilizzando il trucco della data e dell’ora di rilascio della Nuova Zelanda.

Il trucco ha funzionato per diversi giochi in passato e richiede semplicemente ai fan su Xbox di preordinare il gioco normalmente, quindi seguire i passaggi seguenti:

Seleziona Impostazioni

Fare clic su Sistema

Procedi a Lingua e posizione

Cambia posizione in Nuova Zelanda

Ripristina la console Xbox

C’è anche un trucco neozelandese per PlayStation, ma alla fine non ne vale la pena. Dovresti creare un profilo neozelandese separato e dovresti pagare di più per acquistare carte regalo da PC Game Supply.

La data e l’ora di rilascio per quando Gotham Cavalieri uscirà in Nuova Zelanda alle 00:00 NZDT del 21 ottobre.

Questo viene fornito per gentile concessione del negozio PSN neozelandese che afferma anche che verrà lanciato alle 11:00 UTC. Questo si traduce in 04:00 PT, 07:00 ET e 12:00 BST del 20 ottobre negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Nessun orario di lancio è stato condiviso per PC tramite Steam o Epic Games, ma dovrebbe essere un lancio globale simultaneo su computer anziché mezzanotte locale come su console.

Alcuni hanno condiviso su Reddit che stanno pianificando di utilizzare il trucco neozelandese GKma ricorda che non vale la pena su PlayStation e non è possibile su PC.

Aggiorneremo questo articolo se qualcosa cambia.

