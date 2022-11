Come giocare a God of War Ragnarok in accesso anticipato con il trucco del tempo di rilascio della Nuova Zelanda

La data e l’ora di rilascio per quando Dio della guerra Ragnarok uscirà in Nuova Zelanda è quasi arrivato, e c’è un modo per giocare Vai W accesso anticipato anche se non è facile o conveniente a differenza di altre versioni di mezzanotte su Xbox.

L’imminente Vai W il seguito è incredibilmente eccitante. È chiaramente uno dei migliori giochi del 2022 in quanto vanta un 94 su Metacritic per PS5 che lo rende il secondo nuovo gioco più votato dell’anno dietro solo Anello dell’Elden.

Anche se speriamo che arrivi su PC in futuro, gli utenti PlayStation potranno iniziare a giocare questa settimana.

Come giocare a God of War Ragnarok all’inizio

L’unico modo per ottenere e giocare Dio della guerra Ragnarok l’accesso anticipato su PlayStation avviene attraverso la creazione di un profilo della Nuova Zelanda.

Dopo aver creato un account neozelandese, dovrai acquistare Vai W tramite il negozio PSN neozelandese. Ciò si traduce nell’edizione PS5 Standard che costa $ 139,95 e nell’edizione Deluxe $ 159,95.

Non potrai utilizzare la tua carta di credito, quindi l’unico modo per acquistare il gioco sarebbe attraverso l’acquisto di carte regalo neozelandesi da riscattare. PC Game Supply li ha disponibili, ma dovresti pagare £ 76,22 per ottenere abbastanza credito per la sola edizione PS5 Standard.

L’edizione PS4 Standard costa $ 124,95 e questo costerebbe £ 66,03 per abbastanza valuta neozelandese. Puoi acquistare l’edizione PS4 Standard dal negozio PSN neozelandese e ottenere un aggiornamento PS5 gratuito.

Sebbene i metodi di cui sopra siano idonei, non vale la pena a causa dell’aumento dei prezzi. Le carte regalo neozelandesi costerebbero £ 66,03 e £ 76,22 minimo, mentre l’edizione Standard per PS4 e PS5 dal negozio del Regno Unito costa £ 59,99 e £ 69,99.

⚒️ La patch del giorno 1 di God of War Ragnarök è pronta per partire! ⚒️ Ti consigliamo vivamente di scaricare questa patch per assicurarti la migliore esperienza possibile quando giochi il 9 novembre! Per vedere le note, clicca qui sotto 👇 — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) 8 novembre 2022

Quando esce GoW in Nuova Zelanda?

La data e l’ora di rilascio per quando Dio della guerra Ragnarok uscirà in Nuova Zelanda alle 00:00 NZDT del 9 novembre.

Questo viene per gentile concessione del negozio PSN neozelandese per Vai W. Questo si traduce in 03:00 PT, 06:00 ET e 11:00 GMT dell’8 novembre per gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Anche se uscirà il 9 novembre per ogni regione, alcuni sono stati in grado di giocare in anticipo grazie a un rivenditore che ha infranto la data di uscita. Cory Barlog, il director del gioco del 2018, ha espresso il suo sgomento per la situazione e Sony Santa Monica ha pubblicato un messaggio su Twitter riconoscendo uno sfortunato numero di fughe di notizie.

