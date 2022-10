Come eliminare l’account KIK o disattivare? Controlla qui!

Kik una volta era particolarmente noto per la sua compatibilità multipiattaforma, l’alto livello di privacy e la capacità di chattare in modo relativamente anonimo. Un certo numero di altre app (come WhatsApp e Signal) fanno essenzialmente la stessa cosa in questi giorni, quindi se preferisci lasciare Kik, è semplice disattivare temporaneamente il tuo account (nel caso in cui desideri tornare più tardi) o eliminarlo definitivamente.

Cos’è esattamente Kik?

Kik Messenger, noto anche come Kik, è un’app di messaggistica mobile gratuita disponibile per dispositivi iOS e Android. Puoi usarlo per inviare messaggi privati ​​ad altri utenti e condividere video e foto. Ha dimostrato di essere molto popolare tra gli adolescenti.

Per utilizzare Kik, hai solo bisogno di un indirizzo email, una data di nascita e un nome utente. Ciò significa che gli altri utenti vedono solo le informazioni più basilari l’uno sull’altro. Dopo un certo periodo di tempo, l’app elimina anche le cronologie dei messaggi. L’app, tuttavia, presenta una serie di problemi di privacy, tra cui la registrazione IP e la mancanza di crittografia end-to-end.

Perché dovresti eliminare il tuo account Kik?

Ci sono diversi motivi per cui dovresti eliminare il tuo account Kik:

Minacce e sfruttamento online

Lo sfruttamento minorile è un problema su qualsiasi app che consente agli utenti di rimanere relativamente anonimi. Kik, come molte altre app di social media, rientra in questa categoria. I ricercatori hanno anche difficoltà a ottenere dati dall’azienda per indagare su questi casi. Tuttavia, l’azienda ha implementato misure più rigorose per combattere queste minacce.

Manca il controllo parentale

Gli adolescenti possono utilizzare Kik senza il permesso dei genitori. Sebbene i minori dovrebbero avere il permesso dei genitori per utilizzare l’app, possono facilmente aggirare questo problema inserendo una falsa data di nascita.

Privacy inadeguata

Kik non dispone della crittografia end-to-end, quindi i fornitori di servizi possono visualizzare tutti i tuoi messaggi o darli a terzi se lo desiderano. L’azienda può anche vedere il tuo indirizzo IP e determinare la tua posizione. Inoltre, la mancanza di crittografia rende più facile per i criminali informatici intercettare i messaggi degli utenti.

Deve leggere: come sapere se qualcuno non ti ha aggiunto su Snapchat? Ecco i consigli!

Le identità degli utenti non possono essere verificate

Gli utenti possono accedere a Kik senza fornire un indirizzo e-mail o un numero di telefono valido, rendendo difficile la verifica dell’identità di qualcuno. Di conseguenza, gli utenti sono meno responsabili e trasparenti, il che può portare a truffe, sfruttamento e cyberbullismo.

Manca la trasparenza

Kik non è veramente trasparente perché il suo codice non è disponibile per la revisione indipendente. Anche il suo design non è stato adeguatamente documentato e non sono stati eseguiti audit indipendenti.

Sono disponibili numerose app di messaggistica più sicure. Consulta il nostro elenco di app di messaggistica sicura per ulteriori informazioni.

Come eliminare un account Kik?

Se hai finito con Kik e desideri eliminare definitivamente il tuo account, puoi farlo con pochi clic. Ecco cosa succede quando elimini il tuo account Kik:

Non avrai più accesso al tuo account.

Non riceverai più messaggi o e-mail di Kik.

Il tuo nome utente Kik non sarà più ricercabile su Kik.

Tutti i contatti con cui hai scambiato messaggi vedranno la rimozione del tuo profilo.

L’unico problema è che devi conoscere (e avere accesso a) l’indirizzo e-mail utilizzato per creare l’account Kik. Ecco cosa dovresti fare:

Da leggere: come giocare tra noi con gli amici? Qui lo saprai in dettaglio!

1. Avvia un browser Web e vai al portale di eliminazione dell’account Kik.

2. Inserisci il tuo nome utente Kik e l’indirizzo email che hai utilizzato per creare il tuo account.

3. Fornisci un motivo per lasciare Kik.

4. Spunta la casella per confermare che stai eliminando definitivamente il tuo account.

5. Premi il pulsante Vai! pulsante.

6. Passa attraverso la tua e-mail. Riceverai un’e-mail di disattivazione con un link per disattivare in modo permanente (ovvero eliminare) il tuo account.

Come disattivare un account Kik?

Se vuoi lasciare Kik ma non sei sicuro di voler partire definitivamente, puoi disattivare temporaneamente il tuo account, che ti permette di riattivarlo in un secondo momento semplicemente effettuando nuovamente l’accesso al tuo account. Ecco cosa succede quando disattivi il tuo account:

Non riceverai più messaggi o e-mail di Kik.

Il tuo nome utente Kik non sarà più ricercabile su Kik.

Tutti i contatti con cui hai scambiato messaggi vedranno la rimozione del tuo profilo.

Devi avere accesso all’indirizzo email utilizzato per creare l’account Kik. Ecco cosa dovresti fare:

1. Avvia un browser web e vai al portale di disattivazione dell’account Kik.

2. Immettere l’indirizzo e-mail utilizzato per creare l’account.

3. Premi il pulsante Vai! pulsante.

4. Passa attraverso la tua e-mail. Riceverai un’e-mail di disattivazione; fai clic sul collegamento nell’e-mail per disattivare temporaneamente il tuo account. Accedi nuovamente all’app Kik per riattivarla in un secondo momento.

Conclusione

Se continui a usare Kik, proteggi almeno te stesso e i tuoi figli. Come affermato in precedenza, Kik ha una scarsa esperienza in termini di privacy. Manca la crittografia end-to-end, consentendo ai fornitori di servizi di monitorare le tue conversazioni e ai criminali informatici di intercettarle. L’azienda può anche vedere il tuo indirizzo IP e la geolocalizzazione.

Quindi VPN è tuo amico in questa situazione. Crittograferà il tuo traffico in modo che nessuno possa intercettarlo. Inoltre, maschererà il tuo indirizzo IP originale, rendendo la tua posizione invisibile agli altri.