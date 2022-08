Come dare il via alla tua collezione in miniatura di Jeff Goldblum

La Gen Con di quest’anno è stata piena di nuovi giochi, fino a 560, secondo alcune stime. Abbiamo coperto alcune delle tendenze che abbiamo visto, tra cui un’ondata di giochi roll-and-write e un’ondata caotica di nuovi giochi di società. Ma c’era un altro oggetto insolito alla più grande convention di giochi da tavolo della nazione: un piccolo, bellissimo Jeff Goldblum di plastica.

Ineguagliabileil gioco di schermaglie incredibilmente popolare che mette gli eroi di Hollywood contro gli eroi storici, ha recentemente rilasciato la sua ultima serie di cattivi ispirati a Jurassic Park. Jurassic Park senza eguali: il dottor Sattler contro T. Rex è attualmente esaurito. Il gioco da $ 30 include una miniatura di Ellie Sattler e un enorme Tyrannosaurus rex. Ellie ha anche un aiutante: un minuscolo gettone di plastica con sopra l’immagine del dottor Ian Malcom, un oggetto bidimensionale del tutto incapace di contenere la sua energia sessuale grezza.

Per correggere questa situazione, Restoration Games ha ordinato 10.000 miniature di plastica di Ian Malcom, complete di un delicato lavaggio dell’inchiostro, che ha reso disponibile con i preordini. Parlando con Polygon alla convention, i membri del team hanno detto che i mini sono esauriti prima ancora che potessero metterne da parte alcuni per se stessi. Una manciata era disponibile al loro stand, ma la domanda per la miniatura li ha completamente scioccati. Un altro lotto è già in arrivo e i preordini sono attualmente attivi.

Ma questa non è l’unica miniatura di gioco di Jeff Goldblum attualmente in produzione. Strata Miniatures sta lavorando su un intero set di figure basate sulla popolare serie di giochi reali di Dark Dice. La campagna di crowdfunding va online ad ottobre. Tra loro c’è il potente stregone elfo di nome Balmur, interpretato nientemeno che da Jeff Goldblum. I primi rendering della sua miniatura lo mostrano in una posizione potente, il braccio alzato per lanciare un incantesimo e un sorriso da falco sul viso. La miniatura finita, dipinta da David Fisk, meglio conosciuto online come Dungeons and Dry-Gins, presenta molti lavori a mano libera, incluso un bellissimo tatuaggio.

Foto: miniature di strati

Foto: miniature di strati

“L’incredibile scultura racchiude non solo il suo bell’aspetto cesellato, ma anche la sua personalità” ha detto Fisk, parlando con Polygon su Twitter. “Su una nota più seria, ero davvero desideroso di rendere giustizia alla sua eredità culturale e ho creato un mix di skintone personalizzato solo per lui. La maggior parte dei “toni della pelle” dei produttori di vernici in miniatura sono fatti su misura per la colorazione caucasica, quindi è stata una sfida interessante”.

Il fatto triste è che in questo momento non ci sono miniature di Jeff Goldblum adatte ai giochi da tavolo attualmente disponibili per la vendita sul mercato. Ma sono fiducioso che questo si risolverà presto perché, come tutti sappiamo, la vita trova un modo. Nel frattempo, il dottor Ian Malcom starà sdraiato sulla mia scrivania finché la presentatrice di Warhammer TV Louise Sugden non mi darà un tutorial adeguato per dipingere questi addominali duri come una roccia e luccicanti.