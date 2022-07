Come coltivare l’argilla in Minecraft

MinecraftL’argilla è un ottimo blocco per creare decorazioni. È il punto di partenza per tutto, dai vasi di fiori alla terracotta smaltata.

In questo Minecraft guida all’argilla, ti spiegheremo dove trovare l’argilla e come coltivare tutta l’argilla di cui avrai bisogno.

Dove trovare l’argilla

In superficie, il posto migliore per trovare l’argilla è vicino (o sott’acqua). Lo troverai ovunque, dai fiumi alle paludi ai fondali oceanici.

Sotto terra, cerca a lussureggiante bioma delle caverne — le grotte sotterranee con tanto verde. Le grotte lussureggianti tendono a generarsi al di sotto foresta oscura e biomi della giunglae non generare mai sotto foresta, pianureo biomi della savana.

Puoi estrarre l’argilla con qualsiasi (o senza) strumento.

Come coltivare l’argilla

Invece di cercare grotte lussureggianti o vagare sul fondo dell’oceano, puoi creare la tua argilla sporco.

Colpire lo sporco con a bottiglia d’acqua lo trasforma in fango. Una volta che hai abbastanza fango, ne avrai bisogno gocciolatoio appuntito che puoi trovare nei biomi delle grotte di gocciolamento o che puoi coltivare da solo.

Usando una pietra a goccia appuntita per trasformare il fango in argilla. Immagine: Microsoft/Mojang tramite Polygon

Con quello in mano, posiziona un blocco (ci piace usare i blocchi di gocciolatoio per semplicità) con un gocciolatoio appuntito sotto di esso. Metti uno dei tuoi blocchi di fango sopra e aspetta. In poco tempo, quel fango diventerà un blocco di argilla.

Come usare l’argilla

L’argilla no Quello versatile, ma si trasforma in alcuni oggetti utili (decorativi). Rompere un blocco di argilla lascia cadere quattro palline di argilla.