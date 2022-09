Come aprire i file Jar su Windows? Deve dare un’occhiata!

Hai sentito parlare del formato di file JAR? Ecco una spiegazione di cos’è un file JAR e come accedere ai file JAR in Windows 10.

JAR sta per Archivio Java. Viene utilizzato per combinare file Java e metadati in un unico file. Sei nel posto giusto se vuoi sapere come aprire un file JAR su Windows 10. Esamineremo cosa sono i file JAR e come aprirli. Quando tenti di aprire un file JAR, potresti riscontrare problemi. Abbiamo anche te coperto lì, con soluzioni.

Che cos’è esattamente un file JAR?

JAR è l’abbreviazione di Java ARchive. È un file di archivio, come suggerisce il nome. Ciò indica che si tratta di un singolo file che contiene file aggiuntivi che sono stati raggruppati insieme per scopi quali la portabilità e lo spazio di archiviazione ridotto.

Se hai familiarità con i file ZIP, un file JAR è praticamente la stessa cosa. I file JAR, d’altra parte, sono applicazioni pensate per essere utilizzate da Java Runtime Environment.

I file JAR si distinguono per la presenza di un manifest. Questo è uno speciale meta-file che dice al JAR come agire e contiene informazioni sui file inclusi.

Un file JAR può anche includere file CLASS (codice Java compilato), file audio, file di immagine e altri elementi. L’ambiente di runtime può quindi leggere ed eseguire il file JAR come una singola richiesta. I file JAR possono essere utilizzati per una varietà di scopi sia su piattaforme desktop che mobili. Ad esempio, potrebbe essere un gioco, un tema di programma o un componente aggiuntivo del browser.

Come aprire i file JAR?

Se desideri avviare l’applicazione inclusa in un file JAR, devi deve prima installare Java Runtime Environment. Potresti averlo già sul tuo computer, ma dovresti scaricarlo di nuovo dal sito ufficiale per verificare di avere la versione più recente.

Dovresti quindi scaricare Jarx, un’utilità leggera. Ciò fa sì che i file JAR agiscano in modo simile ai normali programmi sul tuo computer. Di conseguenza, dopo aver installato Jarx, puoi aprire un file JAR come qualsiasi altro.

Puoi anche usare Prompt dei comandi per eseguirlo. Fare clic su Prompt dei comandi dopo aver premuto il tasto Windows + X. (Amministratore). Quindi eseguire il comando seguente, sostituendo sample.jar con l’intero percorso del file JAR: java -jar sample.jar

Come posso estrarre un file JAR?

Puoi anche scegliere di decomprimere il file JAR. Puoi usarlo per esaminare quali file sono contenuti al suo interno o per determinare se il file JAR deve essere un file eseguibile.

Per decomprimere un JAR è necessaria un’applicazione in grado di estrarre file compressi. Sebbene Windows abbia funzionalità per questo, puoi anche utilizzare software di estrazione di file come 7-Zip o WinRAR per completare l’attività.

Quando tu apri il file JAR nel software, puoi sfoglia tutte le cartelle e i file in esso contenuti. Se vuoi utilizzare o analizzare ulteriormente i singoli file, puoi anche estrarre il JAR.

Se non desideri scaricare uno strumento di estrazione, puoi utilizzare un estrattore online. Archive Extractor è una buona opzione perché è semplice da usare e, soprattutto, supporta i file JAR (non tutti gli estrattori online lo fanno).

Carica semplicemente il tuo JAR e visualizzerà il contenuto del file in una struttura ad albero. Per aprire o espandere una cartella, fare clic su di essa e per scaricare un file, fare clic su di essa.

Infine, se il tuo computer ha problemi a rilevare un file JAR eseguibile, fai clic con il pulsante destro del mouse, seleziona Rinomina, quindi aggiungi l’estensione del file .ZIP. Poiché i tipi di file sono così strettamente correlati, funziona.

Creazione di file JAR

Sei sicuro di dover creare un file JAR? Ricorda che hanno uno scopo specifico: combinare file da utilizzare come programma Java.

Se è quello che devi fare, vai alla documentazione di Oracle sulla creazione di pacchetti di programmi nei file JAR. Questo ti fornirà tutte le informazioni necessarie per creare, impacchettare e firmare un file JAR.

Come risolvere i problemi di apertura dei file JAR?

Quando si tenta di accedere a un file JAR, è possibile che venga visualizzato un errore, spesso causato da incompatibilità o impostazioni di sicurezza.

Java Runtime Environment deve essere aggiornato

Utilizzare sempre la versione più recente di Ambiente di runtime Java. Per scoprire quale versione di Java hai, fai clic sul menu Start, digita configures java, quindi seleziona il risultato. Verrà visualizzato il pannello di controllo Java.

Fare clic su Informazioni nella pagina Generale per assicurarsi che la versione in esecuzione sia la più recente accessibile direttamente dal sito Web di Oracle. In caso contrario, scaricalo e installalo.

Jar si apre nel programma errato

Windows potrebbe non essere sicuro di cosa fare con il file JAR e tentare di aprirlo in un software che non supporta il formato.

Per risolvere questo problema, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file e seleziona Apri con. Esistono varie applicazioni predefinite tra cui selezionare e una di queste potrebbe essere quella corretta. In caso contrario, seleziona un’altra app. Se desideri che i file JAR si aprano sempre nello stesso programma, puoi modificare le associazioni di file e i programmi predefiniti in Windows 10.

Se desideri eseguire il file direttamente da Java Runtime Environment:

Passa a Java in Programmi

Apri la cartella singola (jre1.8.0 281 o qualcosa di simile)

Passare alla cartella bin

Esegui java.exe

Quando apri Jar, ricevi un errore di sicurezza

Poiché Java è stato identificato come un rischio per la sicurezza, non stupirti se ricevi un avviso quando apri un file JAR.

Per risolvere questo problema, vai al menu Start, digita configures java, quindi fai clic sul risultato. Verrà visualizzato il pannello di controllo Java. Quindi,

Seleziona l’opzione Sicurezza

Selezionare la casella Abilita contenuto Java per browser e applicazioni Web Start

Impostare il grado di sicurezza su Alto

Se necessario, aggiungi all’elenco dei siti di esenzione

Seleziona OK

Conclusione

Si spera che ora tu capisca cos’è un file JAR, come aprirlo e come risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere. Sebbene questa guida si concentri su Windows, Java è disponibile anche per altri sistemi operativi. Ciò include Ubuntu, dove Java è vantaggioso sia che tu stia scrivendo o utilizzando un’app.