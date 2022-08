Collezione Cowabunga di Teenage Mutant Ninja Turtles: 5 gemme nascoste da giocare

Konami e Digital Eclipse stanno servendo una gustosa torta di pizza di una collezione retrò con Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collectionora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Con la dozzina di titoli di un pizzaiolo da tre console, un palmare e alcuni originali arcade, oltre alle versioni giapponesi, ove applicabile e una gran quantità di concept art: è una festa retrò.

Dal momento che la collezione ha così tanti titoli tra cui scegliere, esamineremo quali condimenti per pizza allo stato grezzo vale la pena dare un’occhiata. Oltre agli amati classici picchiaduro arcade, ecco cinque giochi inclusi nel Collezione Cowabunga che vale la pena dare un’occhiata.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Il Sega Genesis ottiene un brutto colpo per la sua tavolozza di colori più limitata e il chip audio più croccante rispetto al SNES, ma il suo processore più veloce spesso eccelleva nell’azione arcade veloce (grazie Blast Processing!). Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist remixa livelli e nemici di entrambi gli acclamati giochi arcade picchiaduro con alcuni tocchi originali nella sua esperienza unica.

Il colpo di Hyperstone è anche l’unico videogioco TMNT a presentare Tatsu, lo scagnozzo calvo di Shredder interpretato da Toshishiro Obata dei film live-action originali delle Tartarughe Ninja, come boss.

Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Il ritorno dalle fogne (Game Boy)

Proprio come il suo predecessore, Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Il ritorno dalle fogne è un picchiaduro a scorrimento laterale sulla falsariga di Cattivi ragazzi. Muovi la tua tartaruga da sinistra a destra picchiando i fanti fino a raggiungere un boss alla fine di ogni livello.

Di ritorno dalle fogne alza la posta dell’originale con una grafica più ampia e distinta. In effetti, gli sprite sono così grandi che può rendere difficile schivare progetti come i missili di Krang o le stelle ninja volanti. Non è un gioco lungo, questo è divertente come un rapido diversivo con un’ottima grafica per il sistema.

Teenage Mutant Ninja Turtles 3: The Manhattan Project (NES)

Il seguito di un porting più venduto del famoso gioco arcade, un picchiaduro non dissimile Lotta finale, Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Il progetto Manhattan porta gli eroi in un mezzo guscio dalla spiaggia all’astronave di Krang.

Una versione in ritardo per il NES, Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Il progetto Manhattan è una meraviglia grafica con una colonna sonora incisiva. Il rallentamento si verifica quando sullo schermo compaiono troppi nemici, ma vale la pena giocare a questo classico trascurato.

Teenage Mutant Ninja Turtles 3: The Radical Rescue (Game Boy)

Molto meglio di quanto non abbia il diritto di essere, Adolescenti tartarughe ninja mutanti 3 i giocatori iniziano come Michelangelo in una coraggiosa missione per salvare i suoi fratelli tartarughe da una grande fortezza. Uno dei primi esempi del genere Metroidvania, i giocatori esplorano da una stanza all’altra, acquisendo abilità, combattendo contro i boss e infine giocando come le altre tartarughe ninja.

Nonostante il gioco costringa i giocatori a essere Michelangelo fin dall’inizio, la copertina groovy del gioco presenta un Leonardo incazzato pieno di rabbia degli anni ’90 come un topo mutante in una gabbia. C’è una portata impressionante in gioco con un alto livello di sfida. Non è solo il salvataggio ad essere radicale qui.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

I giochi di combattimento hanno causato un revival arcade tra la metà e la fine degli anni ’90 con l’uno-due di Combattente di strada 2 e Combattimento mortale. Mentre i sistemi a 16 bit erano pieni di giochi di combattimento, il vecchio NES ne ha a malapena.

Uno degli ultimi giochi rilasciati per il sistema, la versione NES di Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters è un romanzo che interpreta un genere ben consumato. Per motivi, le tartarughe combattono senza armi e hanno colori diversi per rendere più facile distinguere chi sta giocando chi in ogni partita.

A parte che ogni personaggio ha una mossa speciale (in modo frustrante, la modalità Storia è incentrata solo sulla tartaruga, anche se puoi giocare come più personaggi nelle modalità multiplayer), una palla di fuoco casuale cade sul campo di gioco. Un po’ come una Proto Poké Ball, quando i giocatori la raccolgono possono fare una mossa speciale. Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters è meglio di quanto potresti aspettarti su NES.