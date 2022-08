Codici degli episodi di Fortnite Dragon Ball e come guardarli

Fortnite Gli episodi di Dragon Ball sono disponibili per la visione nel gioco come parte del nuovo evento crossover e i fan vogliono sapere come guardarli.

La prima cosa di cui avrai bisogno per iniziare a guardare i nuovi contenuti Anime è avere i codici di Dragon Ball per farlo, la seconda sarà sapere a quale parte di Fortnite devi andare per poterli usare.

La buona notizia è che Epic Games ha reso tutto molto semplice da seguire e non passerà molto tempo prima che tu abbia accesso a tutti gli episodi di Dragon Ball Super in offerta.

Come guardare Dragon Ball Super in Fortnite

Per iniziare a guardare Dragon Ball Super in Fortnite, devi andare alla pagina Scopri e selezionare l’opzione Festival degli episodi di Dragon Ball Super.

Per coloro che non sono stati al passo con le ultime novità, da oggi fino al 17 settembre 2022, i fan della serie Dragon Ball Super, così come coloro che la scoprono per la prima volta, possono salire a bordo di una nave da crociera creata dal team di Vysena Studios, per rilassarsi e guardare gli episodi di Dragon Ball Super da un elenco curato.

Le tue opzioni sono trovare il Dragon Ball Super Episode Festival in Discover, oppure puoi guardare un episodio specifico usando uno speciale codice Dragon Ball Fortnite.

Codici degli episodi di Fortnite Dragon Ball

Epic Games ha ora rilasciato l’elenco completo dei codici degli episodi di Fortnite Dragon Ball Super che puoi utilizzare per guardare i sei selezionati per la visualizzazione all’interno del gioco. Per utilizzare questa opzione diretta, dovrai selezionare Modalità Creativa, scegliendo l’opzione Codice Isola e inserire i seguenti codici per guardare gli episodi:

Dragon Ball Super – Episodio 09: 1356-5236-0901Shenron dice che il modo per far emergere il Super Saiyan God è che cinque Saiyan retti versino i loro spiriti in un altro Saiyan retto. Ma trasformarsi in uno richiede più Saiyan di quanti ne abbiano a bordo, finché Videl non rivela una sorpresa!

Dragon Ball Super – Episodio 10: 4149-8889-8252.​​​​​​​Goku è riuscito a trasformarsi nel Super Saiyan God, e ora sfida il Dio della Distruzione Beerus in una lotta uno contro uno per il destino della Terra. Ma il Super Saiyan God è così immensamente potente che Goku si ritrova incapace di regolare il suo potere o controllarsi completamente.

Dragon Ball Super – Episodio 11:5893-7217-3843.​​​​​Con i suoi poteri per lo più sotto controllo, Goku intensifica la battaglia. La loro battaglia si sposta al limite superiore della stratosfera e Beerus insegue Goku senza sosta nel tentativo di risvegliare il suo potere. Anche se le sue ferite guariscono, riesce a gestire la vera forza del potere di Beerus.

Dragon Ball Super – Episodio 13: 2586-7170-0416.Goku continua a sorprendere Beerus con i suoi poteri crescenti. Cominciano a combattersi tra loro a piena potenza, ma l’aura di Dio del Super Saiyan che circonda Goku svanisce gradualmente e alla fine torna a essere un normale Super Saiyan. Goku ha qualche possibilità di vincere.

Dragon Ball Super – Episodio 81: 5087-3838-8716.Il terzo combattente dell’Universo 9 cerca di convincere Zen-Oh a non cancellare dall’esistenza gli universi perduti. Zen-Oh è d’accordo, ma a una condizione: l’Universo 9 deve vincere la partita di esibizione. Tuttavia, se Goku trattiene il combattimento, tutti gli universi subiranno il destino della distruzione.

Dragon Ball Super – Episodio 98: 3137-9391-7999.Il torneo è stato uno stato di pandemonio fin dall’inizio. Goku e la sua squadra nell’Universo 7 divennero rapidamente il bersaglio degli altri universi.

