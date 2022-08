Ci sarà una stagione 5 di Black Sails o verrà cancellata?

‘Vele nere’ è un prequel del famoso romanzo L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. La storia della serie incentrata sui pirati si svolge sull’isola di New Providence due decenni prima degli eventi del libro. È stato creato da Jonathan E. Steinberg e Robert Levine ed è stato presentato in anteprima su Starz il 25 gennaio 2014. Dopo che la quarta stagione si è conclusa nel 2017, i fan si sono chiesti se i loro personaggi preferiti avrebbero ripreso le loro varie missioni in alto mare. Per dirla in altro modo, lo spettacolo verrà rinnovato per un’altra stagione? Quindi, ecco tutto ciò che sappiamo sulla quinta stagione di “Black Sails”.

Black Sails Cast: chi c’è dentro?

Toby Stephens, noto soprattutto per i suoi ruoli in “James Bond: muori un altro giorno” e “Jane Eyre”, interpreta il capitano Flint, alias James McGraw, capitano dei Walrus e della Man O’ War spagnola. Eleanor Guthrie, la proprietaria di un saloon a Nassau, è interpretata da Hannah New (“The Strain” e “The Time in Between”). Luke Arnold interpreta “Long” John Silver, un cuoco appena assunto che in seguito sale di grado fino a diventare il quartiermastro dei Trichechi e l’uomo spagnolo della guerra. Jessica Parker Kennedy interpreta Max, una prostituta promiscua che sale di grado fino a diventare la signora del bordello di Nassau.

William “Billy Bones” Manderly, il primo ufficiale di Walrus e lo spagnolo Man O’ War, è interpretato da Tom Hopper. Zach McGowan interpreta Charles Vane, capitano dei Ranger e steward di Fort Nassau. Toby Schmitz interpreta Jack Rackham, quartiermastro di Ranger, manager di bordello e capitano della Colonial Dawn. Clara Paget interpreta Anne Bonny, un membro dell’equipaggio dei Ranger che in seguito si unisce alla Colonial Dawn. Mark Ryan interpreta Hal Gates, l’ex quartiermastro del Tricheco che diventa il capitano del Ranger. Il signor Scott, il consigliere di Eleanor, è interpretato da Hakeem Kae-Kazim.

Sean Cameron Michael interpreta Richard Guthrie, Louise Barnes interpreta Miranda Hamilton, Rupert Penry-Jones interpreta Thomas Hamilton, Luke Roberts interpreta Woodes Rogers, Ray Stevenson interpreta Edward Teach, David Wilmot interpreta Israel Hands e Harriet Walter interpreta Marion Guthrie.

Trama di Black Sails: di cosa si tratta?

La trama di “Black Sails” si svolge circa 20 anni prima degli eventi di Treasure Island. Ci trasporta nell’età d’oro della pirateria, dove incontriamo il capitano Flint e molte altre ciurme di pirati che combattono per la sopravvivenza sull’isola di New Providence. ‘Vele nere,’ ambientato nei primi anni del 1700, trasporta gli spettatori in un’epoca in cui la pirateria è considerata una delle principali minacce per tutte le forme di attività marittima. Di conseguenza, tutte le nazioni civili dichiarano che questi marittimi sono nemici dell’umanità. I pirati tornano alla loro dottrina originale della “guerra contro il mondo”.

La trama inizia con i pirati alla ricerca del galeone del tesoro spagnolo Urca de Lima. Lo trovano, ma affonda al largo della costa della Florida, dove è sorvegliato dai soldati spagnoli. L’oro viene recuperato e trasportato sull’isola di New Providence da Jack Rackham e dal suo equipaggio. Gli episodi successivi si concentrano sulle origini di Flint e sui motivi per cui, nonostante in passato fosse un ufficiale di marina e un gentiluomo londinese, si dedicò alla pirateria. Gli eventi culmineranno gradualmente in una guerra per determinare chi controllerà New Providence: i pirati o l’Impero britannico.

“Black Sails” è un dramma storico cruento e sanguinario, pieno di violenza, pelle nuda e schemi. Diversi pirati della vita reale, tra cui Jack Rackham, Anne Bonny, Charles Vane, Barbanera, Ned Low e Benjamin Hornigold, sono romanzati. Uno dei titoli di maggior successo di Starz è la serie intrisa di sangue, che presenta molte missioni di doppio gioco e caccia al tesoro. Le sue prime tre stagioni hanno registrato una media di circa 3,6 milioni di spettatori per episodio. Inoltre, lo spettacolo è stato trasmesso in quasi 200 paesi, ha ricevuto 20 nomination ai premi e ha vinto due Emmy nel 2014.

Data di uscita della quinta stagione di Black Sails: quando sarà presentata in anteprima?

Stagione 4 di ‘Vele nere’ è stato presentato in anteprima su Starz il 29 gennaio 2017 e si è concluso il 2 aprile 2017 dopo dieci episodi. In termini di una nuova stagione, Starz ha annunciato il 20 luglio 2016 che la quarta stagione sarebbe stata l’ultima dello show.

I fan non sono rimasti sorpresi dalla notizia perché sapevano da tempo che sarebbe successo. Era ovvio anche dall’arco narrativo. Abbiamo potuto vedere le principali trame risolte in modo soddisfacente e i personaggi principali uccisi verso la fine. Lo spettacolo si avvicina agli eventi di Treasure Island, con il tesoro ancora intatto, nuovi personaggi del libro introdotti e riferimenti al romanzo che appaiono frequentemente negli episodi.

Sfortunatamente, non ci saranno più “Vele nere” per te. Su una nota più positiva, il finale della stagione 4 lascia spazio ad alcune idee spin-off. Sì, i personaggi principali hanno un lieto fine, ma l’episodio finale ci fa sperare che continueranno ad avere altre avventure. Ad esempio, verso la fine, vediamo la vera pirata Mary Read salire a bordo della nave per unirsi a Jack Rackham e Anne Bonny. Di conseguenza, è molto probabile un’altra storia incentrata su Rackham, Bonny e Read. Di conseguenza, sebbene non ci siano possibilità di una quinta stagione di “Black Sails”, la storia potrebbe continuare in qualche altra forma. Aggiorneremo questa sezione man mano che impariamo di più.

Black Sails Trailer-

Il trailer ufficiale della stagione 4 di “Black Sails” è incorporato di seguito. Inoltre, se vuoi guardare tutti gli episodi della serie, puoi andare su Starz.

