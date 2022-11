Ci sarà un Captain Tsubasa S02?

Capitan Tsubasa (Kyaputen Tsubasa in giapponese) è una serie televisiva anime sportiva molto popolare basata su una serie manga molto popolare. La serie manga, scritta e illustrata da Yoichi Takahashi, iniziò la serializzazione sulla rivista Weekly Shnen Jump nel 1981 e durò sette anni, con il capitolo finale pubblicato il 26 aprile 1988. La popolarità della serie manga non finì qui; numerosi sequel di manga sono seguiti all’indomani della serie originale e si dice che l’intero franchise abbia venduto oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo!

Non sorprende che gli studi di anime abbiano rapidamente scelto lo spettacolo per una serie anime e il primo adattamento anime è stato prodotto da Tsuchida Production nel 1983. Dopo l’adattamento anime originale, sono seguiti numerosi altri adattamenti anime e film anime, così come la serie manga.

Correlati- Kemono Jihen Stagione 2: Tutto ciò che sappiamo

David Production ha prodotto l’adattamento anime più recente dello spettacolo, presentato in anteprima il 3 aprile 2018. Questo adattamento, come i suoi predecessori, è stato un enorme successo sia con i fan del franchise che con i nuovi spettatori. I fan hanno atteso con impazienza notizie su una seconda stagione dello show dalla fine della prima stagione. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulle prospettive della seconda stagione.

Data di uscita della seconda stagione di Captain Tsubasa: quando sarà presentata in anteprima?

La prima stagione di Captain Tsubasa, composta da 52 episodi, è stata presentata in anteprima il 3 aprile 2018, pochi mesi prima dell’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2018. La prima stagione è durata un anno, con il finale di stagione in onda il 2 aprile 2019. Nonostante siano passati solo pochi mesi, i fan stanno già chiedendo a gran voce una seconda stagione del riavvio. Una seconda stagione, tuttavia, deve ancora essere annunciata.

Detto questo, non c’è bisogno di andare nel panico se speri in una seconda stagione dello show. Poiché gli spettacoli di anime possono richiedere anni per rinnovarsi, David Production ha tutto il tempo per annunciare una seconda stagione. Inoltre, dato il gran numero di serie manga generate dalla serie originale di Captain Tsubasa, non c’è carenza di materiale per una seconda stagione. Detto questo, sembra che una seconda stagione sia in lavorazione.

L’entità del successo commerciale della Stagione 1, tuttavia, determinerà se David Production realizzerà la Stagione 2. La Stagione 2 potrebbe essere un risultato molto probabile se la Stagione 1 replicasse il successo dei precedenti adattamenti dell’anime. Tuttavia, David Production avrà bisogno di tempo per valutare il successo commerciale dello show, quindi anche se lo studio decidesse di fare una seconda stagione, è improbabile che l’annuncio del rinnovo arrivi presto. Teniamo le orecchie aperte per le informazioni sulla data di rilascio della seconda stagione di Captain Tsubasa e aggiorneremo questa sezione non appena la avremo.

Capitan Tsubasa doppiaggio inglese

Sebbene questo adattamento di Captain Tsubasa non fosse accompagnato da una versione inglese, subito dopo fu concesso in licenza un doppiaggio inglese, il che non era sorprendente data la popolarità mondiale della serie. Tuttavia, al momento, il doppiaggio inglese dello show non è disponibile su nessun sito di streaming legale e potremmo dover aspettare un po’ prima di poterlo guardare online.

Complotto di Capitan Tsubasa

Captain Tsubasa è una serie televisiva anime sportiva a tema calcio. Segue Tsubasa Oozora, un ragazzo di 11 anni. Tsubasa, che aveva amato il calcio fin dall’infanzia, ha iniziato a giocare in giovane età e il suo amore per lo sport è diventato una sorta di ossessione man mano che cresceva.

Tsubasa si trasferisce a Nankatsu con sua madre per migliorare le sue abilità e diventare un giocatore migliore, grazie alla reputazione di Nankatsu di avere alcune delle migliori squadre di calcio delle scuole elementari in Giappone. Tsubasa è stato uno dei migliori giocatori della sua città natale, ma diventare grande nel circuito di calcio della scuola elementare di Nankatsu non è facile. Di fronte a una forte concorrenza, Tsubasa è spinto al limite nel Nankatsu mentre cerca di distinguersi dalla massa.

Correlati- Murder In Provence Stagione 2: data di uscita, cast, trama e tutto ciò che vuoi sapere!

Nel frattempo, la vita sociale di Tsubasa sboccia a Nankatsu e incontra nuovi amici e giocatori di talento. Tsubasa, circondato da amici amanti del calcio, punta a diventare un giocatore professionista e a rappresentare il Giappone nella Coppa del Mondo FIFA. Tuttavia, si rende conto che il suo sogno sarà difficile da realizzare e richiederà molto più del talento grezzo.

Personaggi di Capitan Tsubasa

Sebbene Captain Tsubasa abbia dozzine di personaggi, solo alcuni sono assolutamente centrali nella trama dello spettacolo. Abbiamo fornito una breve biografia per i personaggi principali di seguito.

Tsubasa Oozora: Tsubasa, personaggio principale e protagonista principale dello show, è un calciatore di 11 anni che spera di rappresentare un giorno il Giappone nella Coppa del Mondo FIFA. Tsubasa è una forza da non sottovalutare in campo, dotata di tiri potenti e tecnica impeccabile sin dalla giovane età. Fuori dal campo, invece, ha un carattere allegro e amichevole e non ha problemi a farsi nuove amicizie ovunque vada. L’atteggiamento positivo e l’atteggiamento sportivo di Tsubasa, uniti alla sua abilità tecnica, gli hanno fatto guadagnare l’ammirazione di molti avversari.

Ganzhou Wakabayashi: Genzou, uno degli amici più cari di Tsubasa, è un portiere eccezionale e segnare contro di lui in una partita è quasi impossibile. In termini di personalità, Genzou è sia un amico devoto che un critico costruttivo. Genzou, un giovane carismatico, è socialmente abile e devoto ai suoi amici e compagni di squadra. Questo non gli impedisce di criticare la sua stessa squadra, cosa che fa principalmente per far capire loro che devono migliorare il loro gioco secondo gli standard europei, che sono il gold standard del calcio professionistico nel mondo.

Correlati- Annullata la serie “I Borgia” dopo tre stagioni

Kojirou Hyuuga: Un altro personaggio importante della serie, Kojirou è un attaccante estremamente talentuoso che inizia come Tsubasa e rivale di Genzou. Kojirou è un avversario temuto noto per il suo comportamento rude in campo. Tuttavia, con il progredire dello spettacolo, viene rivelato che proviene da una famiglia povera e aspira a diventare un calciatore professionista per sostenere i suoi familiari. Viene anche rivelato che Kojirou è una persona premurosa e gentile all’interno e, nel corso della serie, diventa un buon amico di Tsubasa e Genzou.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!