Ci sarà di più di “The Good Place”?

La commedia sull’aldilà della NBC di Michael Schur ‘Il buon posto’ vede Kristen Bell nel ruolo dell’eroina Eleanor Shell strop. Eleanor si risveglia in una magnifica utopia paradisiaca costruita da Michael dopo la sua morte (Ted Danson). Questo sembra essere il suo premio per aver vissuto una vita morale durante il suo tempo sulla Terra.

Ma ecco il trucco. Eleanor era stata mandata qui per errore. Non è la persona ideale che è stata ritratta per essere. Ora, per evitare di essere espulsa da “The Good Place”, deve nascondere le sue precedenti trasgressioni. Impara anche a diventare una persona migliore e più moralmente retta lungo la strada.

Oltre a Bell, il cast di “The Good Place” include William Jackson Harper, Jameela Jamil, Manny Jacinto e D’Arcy Carden. La serie ha ricevuto meravigliosi riconoscimenti sia dai fan che dai revisori, grazie al suo ensemble costellato di stelle e alla trama eccezionale, in particolare per la sceneggiatura, la recitazione, l’originalità, l’ambientazione e il tono.

Secondo il consenso critico per stagione 3 di questo vincitore del premio Peabody e Hugo è “affascinante e intrigante come sempre, The Good Place rimane un punto luminoso deliziosamente intelligente nel panorama televisivo”. La quarta stagione ha ricevuto una valutazione perfetta, con i critici che hanno affermato: “Un viaggio filosofico pazzesco fino alla fine, The Excellent Place lo porta a casa con una buona stagione biforcuta”.

Nessuna sorpresa, dato che il programma ha coperto quattro stagioni incredibili fino ad oggi. Il problema ora è se ci sarà o meno una quinta stagione di “Il buon posto.”

Data di uscita della quinta stagione di The Good Place: annullata o rinnovata?

La stagione 4 di “The Good Place” della NBC è andata in onda il 26 settembre 2019. Si è conclusa il 30 gennaio 2020, dopo 14 episodi. Tutte le stagioni precedenti dello spettacolo sono accessibili anche su Netflix.

Michael Schur, creatore e produttore esecutivo dello show, ha dichiarato nel giugno 2019 alla Television Academy di North Hollywood che la quarta stagione sarà il capitolo finale della sitcom acclamata dalla critica.

“Dopo che The Good Place è stato scelto per la seconda stagione, io e la troupe degli sceneggiatori abbiamo iniziato a pianificare, nel miglior modo possibile, la traiettoria dello show”, ha spiegato. Dati i concetti che volevamo esplorare e la velocità con cui volevamo trasmettere quelle idee, ho iniziato a pensare che quattro stagioni – poco più di 50 episodi – fossero la durata ideale”, secondo Deadline.

“Alla fine della giornata, non vogliamo camminare sull’acqua semplicemente perché è piacevole e piacevole”, ha continuato. Di conseguenza, la quarta stagione sarà la nostra finale”.

Domande frequenti

Chi sarà al posto giusto nella quinta stagione?

Chi apparirà nella quinta stagione di The Good Place? Se il programma ritorna, tutti i membri del cast originale dovrebbero tornare sul set. Eleanor Shellstrop è interpretata da Kristen Bell, Chidi Anagonye è interpretata da William Jackson Harper, Tahani Al-Jamil è interpretata da Jameda Jamil, Jason Mendoza è interpretato da Manny Jacinto e Janet è interpretata da D’Arcy Carden e Michael è interpretato da Ted Danson.

“Il buon posto” è stato cancellato?

La stagione precedente (stagione 4) aveva sicuramente risolto tutte le domande della serie e una nuova stagione non avrebbe avuto abbastanza narrativa per avere tanti episodi come l’ultima. “Di conseguenza, la quarta stagione sarà la nostra finale”. Questo, tuttavia, rivela che The Good Place non è mai stato cancellato dalla NBC ma è stato invece tragicamente terminato dai produttori.

Conclusione

La decisione di interrompere lo spettacolo è stata fantasiosa. Di conseguenza, mentre la quinta stagione di “The Good Place” è stata ufficialmente cancellata, la sua trama è stata completata. Poiché era una delle serie più seguite della NBC, le stagioni extra sarebbero state accolte con favore. Ma tutto ciò che è eccellente deve finire. E siamo grati alla troupe per aver creato una serie fantastica e chiusa che sarà ricordata dalle generazioni future.