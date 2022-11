Christy Brinkley Patrimonio netto, vita personale, immobili, ecc.

Christy Brinkley è una modella, imprenditrice e attore americana con un patrimonio netto di 100 milioni di dollari. Christie è diventata famosa in tutto il mondo come modella di costumi da bagno di Sports Illustrated negli anni ’70. Ha continuato a diventare una delle modelle di maggior successo e più pagate al mondo. È diventata famosa negli anni ’70 grazie alle sue apparizioni in Sports Illustrated Swimsuit Issues ed è stata il volto di CoverGirl per 25 anni. Con una carriera che dura da tre decenni, Brinkley è apparso su oltre 500 copertine di riviste e ha collaborato con una sfilza di grandi marchi.

Primi anni di vita e di carriera

Christie Brinkley è nata Christie Lee Hudson a Monroe, nel Michigan, nel 1954. La sua famiglia si è successivamente trasferita a Los Angeles, dove sua madre Marjorie ha incontrato e sposato lo scrittore e produttore televisivo Donald Brinkley. La famiglia risiedette a Malibu per un certo periodo prima di trasferirsi a Brentwood. Brinkley ha frequentato la Paul Revere Junior High e Le Lycée Francois di Los Angeles dalla 9a alla 12a elementare. Si è trasferita a Parigi per studiare pittura dopo la laurea nel 1972.

Brinkley è stata avvistata dal fotografo americano Errol Sawyer in un ufficio postale a Parigi nel 1973. Sawyer ha consigliato Brinkley a Elite Model Management dopo aver scattato le sue prime foto di modella, dove ha incontrato famosi fotografi di moda come Mike Reinhardt e Patrick Demarchelier. Brinkley era già stata prenotata per tre campagne pubblicitarie nazionali quando è tornata in California.

Altezze di carriera

Poco dopo, Brinkley è stata molte volte sulla copertina di Glamour e si è assicurata un contratto record di 25 anni con CoverGirl. È stata la prima donna ad apparire su tre copertine consecutive di Sports Illustrated Swimsuit Issue dal 1979 al 1981.

Brinkley ha continuato ad apparire nelle edizioni successive e negli speciali televisivi per molti anni dopo. Vogue, Newsweek, Cosmopolitan, Esquire, Harper’s Bazaar, Rolling Stone e US sono tra le centinaia di altre copertine di riviste che ha abbellito. Nel frattempo, ha lavorato con Max Factor, Nissan, Revlon, Prell, Diet Coke e Chanel n. 19. Brinkley è stata fotografata in più di 30 paesi in sei continenti.

Cinema, TV e teatro

Brinkley è apparso in film, sul palco e in televisione oltre a fare la modella. La sua prima parte è stata quella della leggendaria ragazza non identificata sulla Ferrari rossa nel 1983”Vacanze nazionali di Lampoon.“Brinkley ha interpretato la sua piccola parte iconica molte volte, incluso in “Vegas Vacation” del 1997, pubblicità per DirecTV e Infiniti e un episodio del 2019 di ABC “I Goldberg.” Nel frattempo, ha una parte ricorrente in “Parks and Recreation” della NBC e un’apparizione come ospite in “Mad About You”.

Brinkley ha fatto il suo debutto teatrale nel 2011 nel ruolo di Roxie Hart nel musical “Chicago”. È apparsa nello spettacolo per un mese al Cambridge Theatre di Londra prima di trasferirsi a Broadway.

Vita privata

Brinkley ha una lunga e illustre storia romantica, inclusi quattro matrimoni nel 2021. Ha sposato l’artista francese Jean-François Allaux nel 1973, ma la coppia si è separata nel 1981. Successivamente, nel 1985, ha sposato il musicista Billy Joel, con il quale ha avuto un bambino, una cantante di nome Alexa Ray Joel.

Nel 1994 la coppia ha divorziato. Nello stesso anno, a Telluride, in Colorado, Brinkley sposò l’imprenditore immobiliare Richard Taubman, vicino alla scena del loro recente disastro in elicottero. Hanno divorziato nel 1995 dopo aver avuto un figlio. Brinkley sposò l’architetto Peter Halsey Cook l’anno successivo. Hanno divorziato nel 2008, con un figlio, una figlia.

Immobiliare

Sorprendentemente, la ricchezza netta di Christie non deriva principalmente dalla sua professione di modella. Nel corso degli anni, Brinkley ha fatto una serie di ottimi investimenti immobiliari. Ha investito principalmente in immobili a The Hamptons, la comunità costiera ultra esclusiva di New York. Il suo portafoglio immobiliare vale facilmente $ 60 milioni o più. Christie, ad esempio, ha pagato $ 2,7 milioni acquisto di una tenuta di 21 acri negli Hamptons in molte transazioni a metà degli anni ’90. Ha pubblicizzato questa casa per $ 30 milioni nel 2007 e alla fine è stata venduta per $ 17 milioni.

Tower Hill, la sua attuale casa, è una tenuta di 20 acri che risale al 1891. Un recinto recintato con tre appezzamenti distinti e una torre di osservazione alta 50 piedi.

