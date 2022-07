Chicory: A Colorful Tale è un gioco cooperativo perfetto

Caro Poligono,

Mi piace trovare giochi (non necessariamente cooperativi) a cui posso giocare con mia moglie. Il gioco di maggior successo che abbiamo giocato insieme è stato Samorost 3: l’atmosfera, gli enigmi, la creatività, ci siamo divertiti entrambi immensamente. Personalmente gioco a un’ampia varietà di giochi, ma trovare qualcosa di cui io e mia moglie possiamo parlare e giocare insieme come un gioco per giocatore singolo può essere un po’ difficile. È probabile che le cose con una storia, alcuni enigmi e un’estetica interessante la attirino!

Non vediamo l’ora di esplorare alcuni degli altri giochi di Amanita come Samorost 3 e teniamo d’occhio Stray, dal momento che entrambi amiamo i gatti. Mia moglie tende anche a soffrire di cinetosi guardando i videogiochi che sono troppe oscillazioni della testa in prima persona e si guardano intorno, quindi è un po ‘un limitatore.

— Bret

Ciao, Bret. Trovare il gioco giusto da giocare con un compagno è davvero importante, perché il gioco sbagliato può causare caos e frustrazione da parte di entrambi i giocatori, soprattutto se uno è meno esperto dell’altro. Se stai cercando un’esperienza collaborativa, non vorrai giocare a un classico competitivo come Mario Party o un gioco intenso e pesante come Troppo cotto. Trovare il giusto gioco cooperativo è qualcosa con cui ho assolutamente lottato, specialmente quando gioco con amici o familiari che non sono abituati ai giochi come me.

So che non stai necessariamente cercando un gioco da giocare in modo cooperativo, ma penso di avere un gioco che sarà comunque perfetto. E basta accade essere cooperativa.

Mentre io e mio marito occasionalmente giochiamo a giochi competitivi come Sorvegliare insieme, ci divertiamo entrambi molto di più quando c’è collaborazione. Non gli piacciono i giochi come me, e ammetto di esserlo un po’ frustrato se non riesce a tenere il passo. Ma l’anno scorso ho trovato un gioco perfetto per noi: Cicoria: un racconto colorato.

Cicoria: un racconto colorato è un gioco di avventura in 2D su un cane con un pennello che ha bisogno di riportare il colore in un mondo in bianco e nero. Quando Chicory, un famoso pittore e portatore di pennelli, smette di dipingere, è compito del giocatore prendere il sopravvento. L’elemento più eccitante (almeno per te, caro lettore) è che può essere giocato con due giocatori, con una persona che guida il cane, Pizza, attraverso il mondo, mentre il secondo giocatore prende il controllo del pennello. (Pizza è il nome canonico del cane, ma scegli un nome in base al tuo cibo preferito. Se sei me, la tua pizza si chiamerebbe Crescione. Se fossi l’editore di recensioni Mike Mahardy, allora il tuo cane sarebbe Cacciatore.)

Ognuno di questi giocatori ha abilità diverse, tutte fondamentali per la risoluzione Cicoriaenigmi. Il giocatore che controlla Pizza ha il compito di navigare nel mondo di gioco reale: dove il tuo controller detta, Pizza va. Questo giocatore è responsabile della manovra attraverso gli enigmi e dell’interazione con l’ambiente, oltre a parlare con personaggi non giocabili. Il giocatore sul pennello, d’altra parte, è responsabile della colorazione del mondo. Il pennello si muove indipendentemente da Pizza e il secondo giocatore ha a disposizione diversi colori e pennelli. Si divertono a colorare tutto, ma è comunque una parte essenziale del gioco. Molti di CicoriaGli enigmi richiedono la vernice per regolare il mondo in modi chiave: ad esempio, ci sono fiori che hanno bisogno di colore per sbocciare e, nel loro stato sbocciato, diventano un ponte su cui far passare Pizza. Quando sono incolori, tornano a piccoli fiori e la Pizza non può passare.

Questo tipo di enigmi varia ampiamente in termini di difficoltà e coinvolgimento di entrambi i giocatori, e il divertimento sta nel capire quali bit si muovono e cambiano e come, o se, il colore cambierà il mondo in un modo intrigante. È una dinamica multiplayer che richiede ai giocatori di parlare tra loro mentre giocano, chiedere aiuto e dare idee. Ma è anche davvero appagante quando entrambi i giocatori alla fine capiscono l’un l’altro e il linguaggio del gioco così bene che quelle stesse richieste di aiuto non sono più necessarie.

Penso che potrebbe essere qualcosa che tu e tua moglie piacete davvero. È un gioco davvero bellissimo con un design adorabile, un cuore vero e una storia toccante — personalmente, è stato il mio gioco preferito l’anno scorso!

Inoltre, vorrei ringraziare voi per una raccomandazione! non ne avevo sentito parlare Samorost 3 – o uno qualsiasi dei giochi Samorost – prima di leggere la tua lettera. Lo stile artistico è sbalorditivo e non vedo l’ora di provarlo. Cicoria: un racconto colorato Sembra completamente diverso, ma mi piacerebbe sapere come te la cavi con tua moglie.

—Nicola

PS: Cittadino dormiente è un altro gioco a cui io e mio marito stiamo giocando insieme. È un giocatore singolo, quindi uno di noi sta facendo i controlli e l’altro sta solo aiutando a prendere decisioni. È come un gioco di ruolo digitale da tavolo con molte letture e decisioni da prendere. Tua moglie sicuramente non si ammalerà di moto qui!