Chi sono le star di ‘Steal This House’? Scopriamolo!

Introduzione della serie-

HGTV ‘Ruba questa casaè un reality show sulla ristrutturazione della casa che segue Cristy Lee (conosciuto per ‘Garage per tutte le ragazze‘) mentre viaggia per la sua città natale, scoprendo e ristrutturando proprietà. Sebbene sia normalmente collegata alla manutenzione di vari tipi di veicoli, come automobili, biciclette e camion, i fan sono stupiti nell’apprendere che la sua vera passione in questa serie è la ristrutturazione della casa. Cristy si imbatte nelle case più insolite ed economiche in ogni episodio, ma con le sue mani magiche le trasforma in residenze nuove di zecca e sorprendenti.

L’importante personalità televisiva dimostra ai suoi clienti che investire in residenze a basso costo può essere prudente se pianificano saggiamente le loro mosse successive. Tutto quello che devono fare è sviluppare un budget di restauro ragionevole e prudente e investire nel progetto per trasformare la proprietà incompiuta nella casa dei loro sogni. Sei sicuro di essere incuriosito dai luoghi delle riprese di ‘Ruba questa casa‘ mentre Cristy va da una casa all’altra. In tal caso, ti copriamo le spalle!

Luoghi delle riprese di Ruba questa casa

‘Ruba questa casa‘ è stato girato interamente nel Michigan, precisamente nella regione metropolitana di Detroit, dove Cristy Lee ha vissuto per diversi anni. La prima stagione del programma di miglioramento domestico apparentemente è iniziata prima dell’inizio del epidemia di COVID-19 e sembra essere terminata alla fine di maggio 2022. Ora seguiamo Cristy da una proprietà all’altra e scopriamo di più sui vari siti presenti nella serie!

Metro Detroit, Michigan

Tutti i momenti importanti di ‘Ruba questa casa‘ sono girati a Metro Detroit, la più grande regione metropolitana del Michigan. Mentre Cristy lavora a vari progetti di riparazione della casa, il team di produzione si reca in diversi luoghi della regione. Ad esempio, per il terzo episodio della prima stagione, gli attori e la troupe si sono accampati a Bloomfield Hills, una città nella zona settentrionale di Metro Detroit.

Cristy Lee ha condiviso alcuni dei problemi che la sua squadra ha avuto durante tutto il tempot il programma di produzione di “Steal This House” in un’intervista a Cheat Sheet di Showbiz del luglio 2022. “Quindi, questa è stata l’ultima delle montagne russe più folli e vorticose di ristrutturazione di una proprietà, acquisto di una casa, riprese di un programma televisivo – oltre a un’epidemia mondiale che nessuno avrebbe potuto prevedere”, ha spiegato.

“Era semplicemente selvaggio”, Cristy ha continuato. È stato davvero folle. Ci sono state lanciate così tante cose che credo non sarebbero mai state un problema in un tipico scenario di restauro domestico con disponibilità di tempo, risorse materiali economiche. Imprenditori realmente disponibili. Il Covid terrorizza tutto. Come se fosse un periodo caotico nel mondo, e l’abbiamo inchiodato. Sono abbastanza soddisfatto di come tutto è andato a finire. Ci è voluto solo un minuto, ma ce l’abbiamo fatta fino alla fine.

Cast di ‘Ruba questa casa’

Cristy Lee stelle nello spettacolo di bricolage con sede a Detroit. Lavorerà con i clienti per ristrutturare le loro case nel modo più accattivante possibile. Jane Latmann Ha prodotto lo spettacolo mentre Cristy Lee ne è il produttore esecutivo.

Cristy Lee-

La personalità televisiva e imprenditrice è nota per aver ospitato ‘Celebrity IOU Joyride‘ e ‘Barrett-Jackson dal vivo,‘ così come co-hosting ‘Garage Squad – Garage per tutte le ragazze.’ Ha anche lavorato come giornalista di sport motoristici, coprendo tutto da Da XGames a Off-Road Truck Racing fino a World SuperBike. È interessata tanto al miglioramento della casa quanto alla riparazione di automobili, camion e biciclette.

Cristy è anche un motociclista attivo da oltre 15 anninonché ambasciatore del marchio portavoce per produttori OEM e noti marchi di due ruote.

trailer

Il trailer dello spettacolo deve ancora essere pubblicato, ma rimanete sintonizzati poiché aggiorneremo quest’area a breve.

