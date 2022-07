Chi sono gli Araldi Fatui? Nomi e personaggi

Una nuova Genshin Impact il teaser ha rivelato i design di tutti i Fatui Harbinger e i fan sono incredibilmente entusiasti di ogni personaggio.

È un periodo ricco di eventi per i viaggiatori di Teyvat. L’aggiornamento 2.8 uscirà presto e Hoyoverse ha annunciato tre nuovi eroi in uscita nell’aggiornamento 3.0.

Mentre i viaggiatori non vedono l’ora di interpretare finalmente i personaggi di Dendro nel nuovo parco giochi di Sumeru, molti fan sono ancora più spinti dall’ultimo teaser di Hoyoverse.

Chi sono gli araldi di Fatui in Genshin Impact?

Gli undici messaggeri dentro Genshin Impact sono potenti, ricchi e gli ufficiali di più alto rango di Fatui.

Sono indicati come Lord o Lady e sono venerati da tutti. Secondo il Fandom del gioco, ogni membro ha ricevuto un nuovo nome e titolo quando si è unito e gli è stato anche assegnato un numero.

Per quanto riguarda il motivo per cui adottano uno pseudonimo, è così che ogni membro può abbandonare la propria storia passata e giurare fedeltà eterna a Tsaritsa. Fandom del gioco nota anche che ciascuno dei loro titoli sono personaggi di serie nel teatro italiano, commedia dell’arte, a cui si fa riferimento anche attraverso l’uso delle maschere.

Uno dei suoi undici membri è già diventato disponibile per interpretare e questo è Childe. Nel frattempo, il teaser del capitolo Teyvat dello sviluppatore ha mostrato tutti gli altri membri rimasti mentre piangono la morte della signora.

Teyvat Chapter Interlude Teaser: Lazzo di una notte d'inverno | Genshin Impact Nessuno sa quanto tempo sia passato dall'ultima volta che tutti gli Araldo Fatui si sono radunati.

Tutti gli undici personaggi

Di seguito sono riportati tutti gli Undici Fatui Araldo rivelati nel Genshin Impact rompicapo

Columbina – Damslette

Pulcinella – Gallo

Pantalone – Regratore

Arlecchino – Il Fante

Tartaglia – Childe

Sandrone – Marionetta

Capitano – Il Capitano

Dottore – Il dottore

Pierro – Il giullare

Signora – La Bella Signora (deceduta)

L’elenco sopra viene fornito per gentile concessione di Steetwise Rhapsody su YouTube. Inoltre, c’è anche Scaramouche (The Balladeer) ma non era presente nel teaser.

