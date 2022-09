Chi era il rapper GGG Straap e qual era la sua causa della morte?

Chi era il rapper GGG Straap?

Antywon Dillard, il rapper texano BFG Straap, è nato il 7 gennaio 2000. Everyday 420, Catch Shells e Bigger Than Hip Hop sono tra le sue canzoni più popolari. L’album di debutto in studio di Straap, straap a Maniac, è stato pubblicato nel giugno 2019. Mesi dopo, a settembre, ha pubblicato Straap o Strizzy, la sua seconda impresa.

Straap ha parlato al podcaster Dallas WallStreet del suo stile musicale e della sua ascesa alla ribalta, dicendo: “Sono ancora su alcune vibrazioni della vecchia scuola perché è lì che sento ancora la mia angoscia”. “Non voglio essere da nessun’altra parte; Voglio portare il Texas sulle mie spalle. “Ho scoperto il mio amore due o tre anni fa, ma rappo da quattro o cinque”. “Quando ho scoperto me stessa, è stato allora che ho pensato, ‘OK, questo è ciò con cui hai bisogno di rotolare'”, ha affermato la leggenda del rap.

“Non devi essere per strada a fare musica. Devi essere in grado di vedere la tua via d’uscita. “Tutti sono delinquenti e lottano, ma non puoi dire, ‘Sarò io per sempre’ o ‘Questo proprio qui potrebbe accadere e potrei morire domani. ‘” “E’ rischioso essere un rapper, non solo a Dallas, ma in tutto il mondo”, ha continuato. Il nono e ultimo record dell’artista, 11:11, è stato reso accessibile in tutto il mondo nell’agosto 2022.

Qual è stata la causa della morte del GGG Straap?

Straap è stato ucciso in uno scontro a fuoco nel sud di Dallas, in Texas, il 22 settembre 2022. Una seconda persona è morta sulla scena mentre il cantante veniva trasportato in ospedale per le ferite riportate. Cory Medina Lucien, 26 anni, è stata identificata come la seconda vittima dalle autorità locali. La vita di Staap è stata infine presa dalla ferita da arma da fuoco ed è stato dichiarato morto in ospedale all’età di 22 anni. In risposta alla tragedia, il team di gestione del rapper ha detto al New York Times: “Non ci sono parole per spiegare il grado di tristezza che stiamo provando”. Questa perdita ha sicuramente alterato le nostre vite in meglio. Siamo grati per lo sfogo di amore e sostegno in questo momento terribilmente difficile.

“La sua morte prematura lascerà un vuoto indelebile nei nostri cuori”. Grazie a tutti i suoi seguaci e sostenitori che continuano a rispettarlo in modi adorabili.

“Sebbene il suo tempo qui sia stato breve, la sua eredità andrà avanti in perpetuo”.

