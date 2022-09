Chi è Leah Elson? Da quanto tempo si frequentano?

Leah Elson e Aaron Patrick sono sposati da molto tempo e potresti conoscerli dal loro famoso podcast, The String Theory. Vanno ben oltre mostrando gli obiettivi della coppia. Aaron ha lavorato come musicista professionista per circa 15 anni. Attualmente suona il basso nelle band Bury Your “Morto” e Tutto ciò che resta.

Leah è una scienziata dell’innovazione clinica con pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria. La riparazione delle articolazioni degli arti inferiori degli adulti, il cancro e la neurologia sono tra i suoi interessi di studio. Il 27 giugno 2023, Blackstone Publishing pubblicherà il suo tanto atteso romanzo d’esordio. Non ci sono domande stupide. In Science, un’opera di saggistica divertente e commovente, esplora gli argomenti scientifici più interessanti su Internet.

Leah Elson: chi è lei? La ragazza di Aaron Patrick

Aaron ha una relazione impegnata con il suo amore di lunga data, Leah. Secondo un post su Instagram, la loro relazione sembra essere iniziata il 16 giugno 2020. Aaron ha pubblicato un collage fotografico per onorare il secondo anniversario della coppia. Leah è una scienziata dello sviluppo clinico a cui piace fare presentazioni scientifiche pubbliche. Nel corso dei suoi 13 anni di carriera nella ricerca medica, si è concentrata su cancro, neurologia, nuove biotecnologie, ortopedia e oncologia.

Leah è autrice o co-autrice di 87 articoli, capitoli di libri e supplementi sottoposti a revisione paritaria. Ha studiato scienze pre-mediche all’Università di Harvard e ha conseguito lauree in biotecnologia, salute globale ed epidemiologia presso Università John Hopkins. Sta conseguendo un dottorato di ricerca in biologia molecolare.

Ha preso parte a una ricerca in due fasi del NIH sulle pratiche di binge drinking degli studenti in età universitaria. La prima parte ha cercato di determinare l’incidenza del binge drinking in un grande istituto e la seconda fase ha studiato l’utilità delle strategie di insegnamento per controllare l’abitudine.

Maggiori informazioni sulla sua carriera

Leah ha un background scientifico diversificato. Lavorare per diverse aziende le ha conferito una vasta esperienza. Secondo la sua pagina LinkedIn, ha lavorato come tecnico di ingegneria biomedica presso il Massachusetts General Hospital da dicembre 2010 a febbraio 2013.

I suoi compiti includevano il coordinamento di sei iniziative simultanee di ricerca ortopedica multicentrica. Si è occupata dell’elaborazione dati, dell’interpretazione statistica, della valutazione radiografica e della redazione di documenti cartacei. Ha anche scattato e catturato foto di pazienti per lo studio di radiologia stereometrica.

Ha anche valutato i componenti dell’artroplastica espiantata per la degradazione in vivo e ha filmato e montato video in sala operatoria per uno studio sui pazienti sottoposti a revisione. Leah ha lavorato come associata di ricerca biomeccanica e clinica presso Ortosensore, Inc. da febbraio 2013 a settembre 2017. Era lì da oltre quattro anni. OrthoSensor Inc. sviluppa e produce sensori wireless monouso per l’uso in chirurgia ortopedica. Ciascun sensore invia input cinetici, rotazionali e cinematici quantitativi a un display in tempo reale per l’interpretazione da parte del chirurgo.

È stata responsabile dei dati di studio grezzi e del data mining come associata di ricerca biomeccanica e clinica. Ha anche creato nuove teorie e concetti per la ricerca scientifica. Ha studiato molte idee di studio utilizzando le procedure appropriate.

Leah analizza anche quantitativamente e qualitativamente tutti i dati clinici e biomeccanici scrivendo e presentando studi scientifici dettagliati per la pubblicazione peer-reviewed. Leah ha anche insegnato al personale medico come analizzare matematicamente la biomeccanica intraoperatoria in vivo.

Leah e Aaron ospitano un podcast sulla scienza

“The String Theory Podcast” è stato creato da Leah e Aaron, che fungono anche da host. Ha fondato e ospita la popolare serie web “60 secondi di scienza.”

La teoria delle stringhe è una struttura teorica della fisica che sostituisce gli oggetti unidimensionali chiamati stringhe con le particelle puntiformi della fisica delle particelle. La teoria delle stringhe afferma che queste stringhe viaggiano nello spazio e comunicano tra loro.

Dopo aver bruciato accidentalmente la sua tenda da doccia preferita durante lo streaming live di un discorso sul funzionamento di un motore a razzo a doppia fase, Leah ha scoperto queste piattaforme tecniche come opzioni più sicure per la divulgazione della scienza pubblica. Renee Fountain of Gandolfo Helin & Fountain Literary Management è l’agenzia di Leah.

L’Instagram di Aaron presenta spesso Leah

L’Instagram di Aaron è pieno di splendide foto di se stesso e di Leah. Nei loro anniversari, il suo compleanno, San Valentino e ogni volta che gli manca, pubblica costantemente foto di loro insieme. Il giorno di San Valentino, il musicista ha condiviso un’istantanea di loro due insieme a un messaggio toccante. Ha scritto-“Questo è per la mia regina vichinga.” Hai portato così tanto amore e piacere nella mia vita che non riesco nemmeno a trasmettere quanto siano felici il mio cuore e la mia anima. Hai mostrato vero amore, compassione e pazienza, oltre a quello che dovrebbe essere un compagno di squadra”. “Il mio più fervente sostenitore”. Il miglior amico. Grazie per essere te e per aver reso la mia vita migliore. “Buon giorno di Balentimes, mia cara.”

Aaron Patrick e Leah Elson si sposano?

Aaron e Leah non hanno rivelato alcun dettaglio sulle loro imminenti nozze. Inoltre, dopo essere stati insieme per quasi due anni, devono ancora dichiarare il loro fidanzamento. Vogliamo vederli scambiarsi presto le promesse in abito da sposa poiché sono perfetti l’uno per l’altro. Entrambi sono impegnati con il loro lavoro in questo momento.

Aaron è regolarmente in tournée musicali, mentre Leah è ugualmente interessata alla scienza. Come tour manager e chitarrista, Aaron ha una vasta esperienza viaggiando e collaborando con band come Lamb of God, Hatebreed, Epica e Bring Me the Horizon. Nel tempo libero, Aaron ama il powerlifting, cucinare ed essere il genitore di due pit cani e un gatto glabro. Gli piace il colore blu e ne è affascinato.

