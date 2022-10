Chi è la fidanzata di Casey Affleck?

Cayle Cowan è un’attrice emergente nata il 19 marzo 1998 a Los Angeles. La sua carriera è decollata dopo essere apparsa nel film del 2019 Sunrise in Heaven. Da allora è apparsa in una serie di film e cortometraggi, tra cui Willy’s Wonderland, in cui ha recitato insieme a Nicolas Cage. Cowan interpreterà Penelope nel film in uscita Frank and Penelope, che uscirà nel 2022.

Cowan ha frequentato più di dieci scuole diverse e si è laureata presto, secondo il suo profilo IMDb. Anche The Peace Between, un documentario del 2019 sui rifugiati, è stato prodotto dalla stella nascente. Caylee Cowan ha oltre 553.000 follower su Instagram e condivide spesso le foto dei suoi dipinti.

Da quanto tempo Casey Affleck e Caylee Cowan stanno insieme?

Casey Affleck aveva una relazione a lungo termine con l’attrice Floriana Lima dal 2016, ma i due non hanno mai confermato la loro separazione. Di recente è stato fotografato mentre baciava Caylee Cowan e in seguito ha definito l’astro nascente il suo “amore” su Instagram.

L'attore 46enne ha pubblicato una foto di se stesso mentre donava sangue con la didascalia: "@cayleecowan è arrivato. Non è nel roster attivo dell'Amore, ma è il MIO Amore, e si presenta SEMPRE quando conta…"

Affleck ha trascorso gli ultimi dodici anni giocando a baseball in una squadra chiamata The Love, e i membri della squadra hanno donato sangue alla Croce Rossa durante il fine settimana del Ringraziamento. Cowan, 23 anni, ha commentato la foto, scrivendo: “Ti amo tanto.Affleck ha anche pubblicato foto di Cowan che donava sangue, incluso uno di loro insieme. Al momento non è noto quando i due si siano incontrati o da quanto tempo si frequentano.

Casey Affleck è sposato?

Dal 2006 al 2017, Casey Affleck è stata sposata con Summer Phoenix, una modella, attrice e stilista americana. Si sono frequentati per anni prima di sposarsi nel dicembre 2003.



Summer ha dato alla luce il loro primo figlio, Indiana, nel 2004. Atticus, il loro secondo figlio, è nato nel 2008. Summer ha chiesto il divorzio l’anno successivo dopo aver annunciato pubblicamente la loro separazione nel 2016. Ha citato “differenze inconciliabili”.

Qual è il patrimonio netto di Casey Affleck?

Casey Affleck, il fratello minore di Ben Affleck, è un attore sin da quando era bambino. Si stima che il patrimonio netto di Affleck sia intorno $ 20 milionisecondo Celebrity Net Worth.

È apparso in oltre 40 programmi televisivi e film, e ha anche scritto, prodotto e diretto.

