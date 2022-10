Chi è il fidanzato di Angela Simmons e con chi è uscita?

Non sorprende che Angela Simmons abbia molti ex di alto profilo dato che è un personaggio televisivo e la figlia del famoso Rev Run. La storia degli appuntamenti di Angela Simmons è un po’ più tragica della maggior parte, come una delle tante il suo ex fidanzato è stato assassinato quando aveva solo 38 anni.

Angela Simmons, è sposata? No, l’attrice è stata fidanzata in precedenza con Sutton Tennyson e Oscar Salinas. Tuttavia, Angela Simmons non ha un marito. Bow Wow è probabilmente uno dei fidanzati più famosi di Angela Simmons. Nel 2012 i due hanno avuto una breve relazione. Oscar “Skillz” Salinas, un rapper e produttore, è un’altra persona con cui Angela Simmons ha frequentato.

Con chi è uscito Angela Simmons?

Sutton TennysonAngela ha iniziato a frequentare segretamente Sutton Tennyson e ha annunciato il loro fidanzamento ai suoi follower sui social media nell’aprile 2016 quando ha pubblicato una foto del suo anello di fidanzamento. I fan sospettavano che avesse tenuto nascosta la relazione a causa della storia di incarcerazione di Tennyson.

Sutton Joseph, il figlio della coppia, è nato a settembre 2016. La coppia si è separata nel 2017 ma è rimasta amica. Angela Simmons ha annunciato il suo divorzio dal fidanzato Sutton Tennyson in un lungo post su Instagram nel 2018. Il 3 novembre 2018, Tennyson è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori dalla sua casa di Atlanta. Simmons ha condiviso un post emotivo sui social media sulla sua perdita.

Angela Simmons esce adesso?

Angela Simmons e il rapper e magnate degli affari Yo Gotti hanno suscitato voci sull’amore. Angela Simmons è nota per mantenere privata la sua vita personale, ma i recenti post su Instagram di lei e del rapper Yo Gotti suggeriscono che i due stanno trascorrendo del tempo insieme.

Molte persone hanno notato che Angela e Yo Gotti si stavano godendo una vacanza a Dubai il 23 ottobre 2022, grazie ai fan con gli occhi d’aquila e a The Shade Room. Entrambe le parti sono state viste guidare ATV nel deserto nei rispettivi posti. Anche se Angela e Gotti stavano attenti a non postarsi nei rispettivi video, la coppia era chiaramente insieme.

Correlati- Gabriel Iglesias Moglie, famiglia, altezza, figli, patrimonio netto 2022, ecc.

Angela e Gotti hanno anche condiviso un breve video di se stessi che aprono una porta per rivelare una vista mozzafiato sulla Torre Effiel di Parigi, che era splendidamente illuminata con luci dorate. Ancora una volta, entrambi questi video hanno mostrato la stessa visuale da angolazioni simili, cosa che i fan ritengono dimostri che il romanticismo è in arrivo.

Angela e Gotti sono stati avvistati mentre si divertivano in un club insieme un mese fa, secondo Hot 97. I fan di entrambe le parti sono consapevoli che Gotti ha tentato di filmare la sua ripresa con Angela nel 2015, poco dopo l’uscita della sua canzone di successo “Down in the DM.” Sembra che Angela non abbia prestato attenzione a Gotti e Hot 97 ha riferito che la 41enne ha smesso di seguire Angela su Instagram a un certo punto dopo aver realizzato di essere stata presa.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!