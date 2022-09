Chi è Drake Milligan? Patrimonio netto, età, biografia, ecc.

Drake Milligan è un attore e cantante americano noto soprattutto per aver interpretato Elvis Presley nella Sun Records della CMT, così come per le esibizioni in American Idol e America’s Got Talent. A giugno 1, 1998, è nato negli Stati Uniti. La Sun Records, una produzione della Country Music Television, ha ingaggiato un artista tributo a Elvis Presley per suonare “Il re del rock’n’roll.” Quando aveva otto anni, ha sentito parlare per la prima volta di Elvis. Ha scoperto se stesso guardando documentari e leggendo.

Biografia di Drake Milligan

Da bambino, Drake è stato esposto alle inclinazioni musicali dei suoi genitori. Sua madre è una veterinaria e suo padre possiede un’azienda di riciclaggio di rottami metallici. Hanno tutti i CD immaginabili di George Jones, Merle Haggard, Alan Jackson e George Strait! Uno dei suoi primi interessi musicali furono i CD di George Strait, che suo padre teneva in macchina.

Anche sua madre era all’avanguardia. Era addobbata con tutti i suoi Waylon Jennings preferiti e cimeli da fuorilegge. Drake Milligan ha trovato Elvis quando aveva circa 7 o 8 anni e pensava che Elvis fosse la cosa migliore di sempre. Ha cercato di studiare tutto ciò che poteva su Elvis e ha assorbito tutti i suoi film, canzoni e passi di ballo, cosa che ha ispirato Drake a cantare come lui al liceo.

Drake Milligan Carriera

Drake è salito alla ribalta dopo essere apparso in American Idol stagione 16 e aver fatto domanda per la stagione 16. Si è comportato bene ed è stato premiato con un viaggio a Hollywood dopo aver impressionato i giudici, Luke Bryan, Katy Perry e Lionel Richie. Tuttavia, ha prontamente abbandonato il concorso dopo il processo di audizione. Drake ha prenotato sessioni di scrittura con veterani dell’industria musicale come Bill Anderson, Dean Dillon, Monty Criswell, Marv Green, Paul Overstreet e Brice Long mentre era a Nashville.

Ha composto le sue canzoni dopo una lunga sperimentazione, periodo in cui è stato impiegato dal cantautore/produttore Brandon Hood e dal produttore musicale vincitore di un Grammy Tony Brown. Il primo EP omonimo di Drake, prodotto da Tony Brown, è stato reso disponibile in seguito all’acquisizione di un accordo discografico con BBR Music Group.

Drake è apparso anche nella stagione 2017 dello spettacolo CMT Sun Records. Drake ha interpretato Elvis Presley nella serie in otto parti, basata sul musical Million Dollar Quartet. L’imprenditore della Sun Records, Sam Phillips, è alla ricerca di celebrità da registrare nel suo Sun Studio, tra cui Elvis Presley e Johnny Cash.

Drake è appena tornato alla ribalta con la sua apparizione in America’s Got Talent Stagione 17. L’energica performance di Drake Milligan in L’America ha talenti martedì sera ha subito conquistato i giudici Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum e Sofia Vergara.

Durante l’ultimo round di audizioni della stagione 17 dell’AGT, il cantante 23enne ha cantato la melodia originale “Sounds Like Something I’d Do” dal suo album omonimo di Elvie Presley, che sarà pubblicato a luglio 2021. Drake ha sperimentato con suonando con la sua band mentre usava la sua voce e il suo stile dopo aver affermato di aver iniziato la sua carriera musicale come imitatore di Elvis Presley.

Patrimonio netto di Drake Milligan

Drake Milligan è un attore televisivo con un patrimonio netto da $ 2 a $ 10 milioni e uno stipendio mensile da $ 50.000 a $ 2 milioni. Ha appena compiuto 25 anni. Drake ha guadagnato soldi come attore televisivo professionista. Interrogato sulla sua visione, Drake ha dichiarato di voler fondere quelle influenze con le sue per rendere omaggio ad alcuni dei suoi artisti preferiti, tra cui Elvis Presley, George Strait, Alan Jackson e Dwight Yoakam.

Drake voleva anche mettere in risalto le sue radici texane, incluso il suo background in Billy Bob’s Texas e il suo amore per i bar e la musica honky-tonk. Con il suo duro lavoro e il suo impegno, il giovane artista lascerà un’eredità!

Drake Milligan Vita personale

Si dice anche che Milligan sia uno specialista nella storia della musica country! Questo è insolito per un giovane della sua età. A Drake piaceva imparare la storia a scuola. Di conseguenza, è sempre stato attratto dal tema della storia. Tuttavia, mentre era a Nashville, era più desideroso che mai di imparare tutto ciò che poteva sui musicisti di musica country.

Di conseguenza, Milligan è stato in grado di vedere dietro le quinte di alcune delle sue canzoni e dei suoi artisti preferiti. Secondo Drake, ogni artista ha circa 50 scrittori, musicisti e altre persone che lavorano dietro le quinte. Drake Milligan si è recentemente interessato a conoscere questi esperti musicisti in studio.

Resta sintonizzato per altri aggiornamenti di questo tipo!