Chi dà la voce a Thor, Odino e Faye? Elenco del cast dei doppiatori

Ragnarok, dio della guerra è finalmente disponibile per il divertimento di tutti su PlayStation e l’elenco del cast dei doppiatori è stato rivelato con i fan che ora sanno chi dà la voce a Thor, Odino e alla seconda moglie defunta di Kratos, Faye.

Recensioni per Ragnarok, dio della guerra mostra che è un chiaro contendente GOTY per il 2022. Ha un 94 su Metacritic che lo rende il secondo nuovo gioco dell’anno con il punteggio più alto dietro solo Anello dell’Elden.

La storia, il gameplay, la grafica, la grafica e la colonna sonora sono tutti superbi e anche le prestazioni sono perfette.

Dio della guerra Ragnarok | Trailer di presentazione di PlayStation Showcase 2021 BridTV 4840 Dio della guerra Ragnarok | Trailer di presentazione di PlayStation Showcase 2021 https://i.ytimg.com/vi/EE-4GvjKcfs/hqdefault.jpg 860855 860855 centro 13872

Chi dà la voce a Thor in God of War Ragnarok?

Il doppiatore di Thor in God of War Ragnarok è Ryan Hurst.

Questo è il suo debutto in GoW e il suo curriculum di filmografia include parti in film importanti Noi Eravamo Soldati e Salvate il soldato Ryan. Come è visivamente ovvio, questa rappresentazione del Dio del Tuono non è come l’icona MARVEL di Chris Hemsworth.

Come sottolineato da The Gamer, questa rappresentazione di Thor è più fedele alla mitologia nordica rispetto a quella dei fumetti MARVEL. Piuttosto che un pezzo apparentemente scolpito nella pietra, il Dio del Tuono è la mitologia norrena è canonicamente pesante.

Chi dà la voce a Odino e Faye?

Il doppiatore di Odino in God of War Ragnarok è Richard Schiff, mentre Faye è interpretata da Deborah Ann Woll.

Questa è la prima volta che vediamo la seconda moglie di Kratos e la madre di Atreus, Faye. Se ricordi, nel primo gioco era morta e cremata, ed è stato il suo ultimo desiderio che ha spinto la narrazione.

I crediti della filmografia di Deborah Ann Woll includono True Blood come suo ruolo di primo piano in cui ha interpretato Jessica Hamby tra il 2008 e il 2014. Ha anche avuto un ruolo nel film horror, Escape Room, uscito nel 2019.

Per quanto riguarda Odino, viene portato in vita da Richard Schiff i cui crediti includono Toby Ziegler in L’ala oveste il dottor Emil Hamilton in Uomo d’acciaio.

Elenco dei doppiatori di God of War Ragnarok

Di seguito è il Ragnarok, dio della guerra Elenco del cast dei doppiatori tra cui Thor, Odino e Faye:

Christopher Judge – Kratos

Sunny Suljic – Atreus

Danielle Bisutti – Freya

Ryan Hurst – Thor

Richard Schiff – Odino

Alastair Duncan – Mimir

Robert Craighead – Brok

Adam J Harrington – Sindri

Laya De Leon Hayes – Angrboda

Ben Prendergast – Týr

Usman Alleato – Durlin

Deborah Ann Woll – Faye

Tutto quanto sopra viene fornito per gentile concessione della pagina IMDB del gioco.

Mostra tutto

In altre notizie, la data di rilascio, l’ora e la dimensione dell’aggiornamento della modalità Coppa del Mondo FIFA 23 FUT