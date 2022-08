Che cosa sono le prove di ferro della rinascita? Spiegazione della modalità Warzone

Rebirth Iron Trials è tornato in rotazione durante la stagione 5 di Call of Duty Warzone e i fan di COD vogliono sapere quali sono le regole per vincere.

Ci saranno volte in cui la variante Rebirth Island tornerà, ma non durerà per sempre, con gli sviluppatori Raven Software che confermeranno che durante la settimana verranno utilizzate rotazioni di 24 ore.

Ecco tutto ciò che sappiamo sul ritorno della Stagione 5 di Rebirth Iron Trials e su come funziona la modalità in Call of Duty Warzone.

Call of Duty: Warzone | Trailer cinematografico di “Last Stand” della quinta stagione BridTV 11114 Call of Duty: Warzone | Trailer cinematografico di “Last Stand” della quinta stagione https://i.ytimg.com/vi/X5fQ3APBw64/hqdefault.jpg 1080574 1080574 centro 13872

Che cosa sono le prove di ferro della rinascita?

Rebirth Iron Trials di Warzone è una modalità di gioco che cambia il modo in cui salute e danno sono bilanciati, influenzando direttamente il TTK e il meta utilizzato sulla mappa.

In base alle regole condivise da Raven Software all’inizio di quest’anno, la durata delle partite è stata estesa, con solo ATV disponibili da utilizzare sulla mappa. Ciò significa che non puoi accedere a elicotteri o buggy, poiché sono stati tutti rimossi.

La cosa importante da notare è che Rebirth Iron Trials non contiene alcun Loadout Drop gratuito e coloro che vogliono usare le loro armi personalizzate dovranno pagare un extra per prenderne uno in una stazione di acquisto (tra $ 7.500 e $ 10.000).

La buona notizia è che la quantità di denaro trattenuto in caso di morte è aumentata, mentre i gettoni Specialista saranno disponibili per l’acquisto per $ 30.000. Tornando a come è influenzato il TTK, i fan di COD vorranno sapere che la salute di base di tutti i giocatori è aumentata da 100 a 250 ma che il timer Regen Delay è stato aumentato da 5 a 7 secondi.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro 📢 La tua playlist quotidiana di Warzone è ORA IN DIRETTA! Caldera• Operazione: Last Call – Quad• Battle Royale – Solo, Duos, Trio, Quad• Plunder – Quads Fortune’s Keep• Resurgence – Solo, Duo, Trio, Quad Rebirth Island• Iron Trials – Quad — Raven Software (@RavenSoftware) 29 agosto 2022

Visualizza Tweet

Un altro grande cambiamento è la rimozione delle solite tattiche di Rinascita, con i dettagli importanti elencati di seguito sul funzionamento dei Gulag:

Gulag

Equipaggiamenti: nessun akimbo. Nessun fucile semiautomatico o completamente automatico. Una selezione limitata di equipaggiamento tattico. Dipende dall’essenziale e dalla voglia di vincere.

Ridistribuzione: se i giocatori sopravvivono alla partita di Gulag, si ridistribuiranno con qualsiasi equipaggiamento rimasto da quel combattimento. Sii consapevole di queste risorse.

Bottino: la riserva di oggetti per le scatole di rifornimenti e gli oggetti trovati a terra è stata notevolmente modificata rispetto a quella vista nel gioco standard.

Un messaggio di Raven Software aggiunge: “I lanci di carico sono ancora una chiave importante per vincere Rebirth Iron Trials e possono utilizzare qualsiasi arma, da Call of Duty®: Modern Warfare® a Vanguard. Completare i contratti e guadagnare uccisioni è importante per guadagnare denaro qui come in Warzone normale, quindi unisci denaro con il tuo duo per ottenere questo enorme trampolino di lancio verso la vittoria.

Mostra tutto

In altre notizie, data di rilascio di PSO2 PS4 e tempo di manutenzione di New Genesis