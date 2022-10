Chaos Head Noah Data di rilascio di Steam, ora e perché è stato bandito

Testa del caos Noè inizialmente era stato bandito su Steam, ma Valve ha annullato la sua decisione e il conto alla rovescia della data di uscita del gioco e dell’ora continua.

Oltre a Steam, la visual novel verrà lanciata anche su Nintendo Switch. È pubblicato da Spike Chunsoft la cui libreria di lavoro include Porta di Stein e Festa dei Cadaveriquindi dovresti praticamente sapere cosa aspettarti.

Molte persone sono entusiaste dell’inversione di marcia di Valve e una buona notizia è che puoi giocare oggi.

Quando esce Chaos Head Noah?

La data e l’ora di rilascio per quando Testa del caos Noè uscirà su Steam alle 09:00 PT, 12:00 ET e 17:00 BST il 7 ottobre.

Tutte le ore di cui sopra provengono dal conto alla rovescia di Valve, secondo il quale il gioco verrà lanciato tra nove ore a partire dalle 08:00 BST di oggi. Non esiste un conto alla rovescia del tempo di lancio per Switch, ma oggi viene lanciato anche sulla piattaforma Nintendo.

Sfortunatamente, il romanzo visivo non si unisce né a PlayStation né a Microsoft. Puoi preordinare una copia digitale, oppure puoi ottenere un’edizione di lancio di Steelbook fisica da Amazon.

Perché è stato bandito su Steam?

Testa del caos Noè è stato inizialmente bandito su Steam a causa della censura.

Secondo gamesindustrybiz, Spike Chunsoft aveva annullato il lancio del gioco sullo store di Valve a causa delle “modifiche al contenuto del gioco richieste dalle linee guida di Steam”.

PQube Games Head of Localization, Andrew Hodgson, che ha tradotto in precedenza Caos giochi, ha affermato in un’intervista con Ars Technica che “c’è stato un problema preciso con Steam che rifiutava abitualmente i giochi che hanno un’estetica “anime” e impostazioni scolastiche, anche giochi che non sono nemmeno lontanamente salaci”.

Per quanto riguarda il motivo per cui non è più vietato, Spike Chunsoft ha condiviso una dichiarazione di Valve che afferma: “Il team di revisione dei contenuti di Valve, il gruppo che ha preso la decisione originale, ha riesaminato CAOS; TESTA NOÈ e ha deciso di invertire la rotta e consentire al gioco di essere distribuito su Steam, così com’è”.

Spike Chunsoft afferma di ritenere che l’inversione di marcia sia stata dovuta al supporto incrollabile dei fan.

