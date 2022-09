CD Projekt Red annuncia Cyberpunk 2077: Phantom Liberty importante espansione per le attuali console nel 2023

È passato molto tempo, ma CD Projekt Red ha finalmente condiviso i dettagli per la prima grande espansione di Cyberpunk 2077. Il gioco di ruolo ha ricevuto aggiornamenti e DLC dal suo lancio nel 2020, ma questa espansione aggiungerà una nuova area e nuovi contenuti della storia.

Intitolata Phantom Liberty, è descritta come un’espansione spy-thriller, con il teaser trailer che vede il protagonista V tornare per impegnarsi al servizio nei Nuovi Stati Uniti d’America. Anche il personaggio di Keanu Reeves, Johnny Silverhand, è tornato, anche se non sembra soddisfatto della nuova fedeltà di V. Mentre il teaser trailer è chiaro sui dettagli della storia, CD Projekt Red ha confermato che si svolgerà in un nuovo distretto all’interno di Night City.

L’espansione è attualmente prevista per il 2023, quindi i fan dovranno comunque aspettare un po’. Inoltre, in un colpo secco per i possessori di PlayStation 4 e Xbox One, Phantom Liberty è una versione di ultima generazione e solo per PC. CD Projekt Red ha deciso di interrompere il supporto per le versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 con la patch 1.6. Quindi, solo i giocatori su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC potranno accedere alla nuova espansione. Ti ricordiamo che puoi aggiornare la tua versione PS4 o Xbox One alla rispettiva versione PS5/Xbox Series X senza costi aggiuntivi.

Phantom Liberty probabilmente non sarà l’unica espansione per Cyberpunk 2077. Nel 2019, CD Projekt Red ha menzionato la gestione del supporto post-lancio di Cyberpunk 2077 in modo simile a The Witcher 3: Wild Hunt. Quel gioco ha visto due espansioni, quindi senza dubbio ci sono piani per almeno un’altra espansione di Cyberpunk 2077 dopo Phantom Liberty.

Per quanto riguarda la patch 1.6, viene rilasciata oggi e aggiunge anche nuovi contenuti basati sullo spin-off dell’anime, Cyberpunk: Edgerunners, che ora dovrebbe essere rilasciato esclusivamente su Netflix la prossima settimana, il 13 settembre.