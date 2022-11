Carte di pagamento Bitcoin che saranno lanciate da Mastercard

Mastercard ha recentemente annunciato di aver collaborato con alcune delle principali piattaforme di asset digitali in Asia per introdurre carte di pagamento speciali per BTC. Queste carte consentiranno ai clienti nella regione di avere l’opportunità di convertire bitcoin e altre risorse crittografiche in valute legali in modo più semplice.

L’annuncio è stato fatto di recente da Mastercard, affermando di essersi unita ad Amber Group da Hong Kong, Bitkub dalla Thailandia e Coinjar dall’Australia. Secondo il rapporto ufficiale, la partnership consentirà di introdurre individui e aziende nella regione dell’Asia Pacifica con l’opportunità di utilizzare carte crittografiche, di debito e prepagate.

Come risultato del possesso della carta, le persone avranno l’opportunità di convertire BTC e altre risorse digitali in valute legali in pochissimo tempo. Dopo la conversione, il denaro può essere utilizzato ovunque, proprio come le normali Mastercard.

L’introduzione delle nuove carte è piuttosto importante per il mercato delle criptovalute. Soprattutto considerando il fatto che la popolarità delle risorse digitali è salita alle stelle in tutto il mondo, specialmente nella regione dell’Asia del Pacifico.

Secondo il rapporto ufficiale di Mastercard, oltre il 45% dei clienti nella regione prevede di investire in criptovalute o di utilizzarle per le transazioni, mentre la media globale è del 40%. Ciò pone l’Asia del Pacifico in testa in termini di interesse per il settore delle criptovalute. Pertanto, non dovrebbe sorprendere che il gigante delle carte abbia deciso di andare con la regione per il suo nuovo servizio e prodotto.

Transazioni più facili

Il nuovo servizio introdotto dal gigante delle carte è piuttosto importante per lo sviluppo futuro del settore delle criptovalute non solo nella regione ma in tutto il mondo. Gli appassionati di criptovaluta aspettano da tempo l’adozione su larga scala e mainstream delle risorse digitali e, con annunci come questo, il mercato si sta avvicinando allo sviluppo tanto atteso.

Grazie all’introduzione delle carte di criptovaluta, le attività per i trader di criptovalute saranno molto più semplici. Non solo saranno in grado di negoziare facilmente le loro criptovalute in valute legali, ma potranno anche utilizzare le loro risorse digitali per pagamenti effettivi di beni e servizi.

Le carte renderanno tutto molto più semplice per i detentori di criptovalute poiché potranno utilizzarle per le attività quotidiane senza dover passare attraverso il faticoso processo di prelievo e transazione delle loro risorse crittografiche.

Secondo Rama Sridhar, vicepresidente esecutivo di Mastercard, questa collaborazione è molto importante per Mastercard per diversi motivi. Oltre al fatto che Mastercard offrirà un servizio innovativo ai propri clienti, l’azienda ha anche l’opportunità di collaborare con aziende che aderiscono agli stessi principi fondamentali di Mastercard.

Secondo lui, Mastercard sta lavorando molto duramente per espandersi ulteriormente nel settore delle criptovalute e offrire ai clienti una maggiore flessibilità quando si tratta di come vogliono pagare.

L’industria delle criptovalute sta crescendo molto velocemente

In tutto il mondo, la crescita del mercato delle criptovalute sta diventando ogni giorno più veloce. Ci sono più persone che stanno mostrando interesse per il mercato e questo enorme interesse sta causando l’introduzione di nuove innovazioni abbastanza spesso.

Numerosi aspetti del mercato hanno introdotto un notevole sviluppo negli ultimi anni. Per cominciare, grazie ai numerosi scambi di criptovalute in tutto il mondo, sta diventando più facile per gli individui iniziare a fare trading di risorse digitali. Questi scambi offrono ai trader di tutti gli interessi qualcosa che potrebbero piacergli e divertirsi.

Grazie alle partnership con questi scambi di criptovalute e i principali sviluppatori di software in tutto il mondo, la tecnologia si sta sviluppando molto velocemente per il trading di criptovalute. Un ottimo esempio di questo può essere il trading algoritmico, che è diventato molto popolare di recente.

L’utilizzo di strumenti di trading automatico di criptovalute offre ai trader l’opportunità di realizzare profitti sul mercato anche se non ne hanno una profonda comprensione. I robot di trading sono in grado di analizzare i movimenti dei prezzi nel mercato in modo molto rapido ed efficiente, rendendo tutto molto più semplice.

È anche diventato molto comune per gli scambi di criptovalute collaborare con le principali istituzioni finanziarie di tutto il mondo. Questo di solito accade per fornire alle persone servizi di crittografia di alta qualità ed efficaci che possono rendere il mercato ancora più efficiente.

Ci sono stati diversi casi in tutto il mondo in cui le principali banche commerciali hanno collaborato con scambi crittografici per offrire ai propri clienti l’accesso a servizi di trading crittografico e transazioni crittografiche. Molti rappresentanti delle banche moderne hanno notato che per loro è un modo per garantire il loro posto nel futuro della finanza.

Il recente annuncio di Mastercard è solo un altro ottimo esempio di quanto lontano possa arrivare la partnership tra giganti finanziari e scambi di criptovalute. Tali servizi e prodotti rendono più facile per i trader e gli investitori di criptovalute vivere la loro vita quotidiana.

Poiché il mercato delle criptovalute continua a crescere in tutto il mondo e la domanda di servizi di alta qualità continua ad aumentare, è lecito aspettarsi che partnership simili continuino a garantire la massima qualità dei servizi offerti agli appassionati di criptovalute.